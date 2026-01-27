Motorista inabilitado bate de frente com moto e mata o primo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma tragédia em família. Um homem, não habilitado, bateu o carro que conduzia, frontalmente com uma motocicleta pilotada pelo seu primo.

O acidente ocorreu no quilômetro 34 da rodovia MG-417, próximo a Itabirinha, no Leste de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (27/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito. O corpo foi entregue a uma funerária. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta estava na contra-mão.