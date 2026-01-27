PRF prende condenado por homicídio culposo durante fiscalização na BR-381
O homem demonstrou nervosismo e, ao verificar a documentação, os policiais confirmaram que se tratava do fugitivo
Um homem de 56 anos, foragido da Justiça do estado de São Paulo, foi preso, na segunda-feira (26/1), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização no km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Os patrulheiros haviam sido acionados pela Central de Comando e Controle da PRF-MG, sobre a possível localização do foragido, que estaria num I/Hyundai Veloster.
Ao avistarem o veículo, foi dada ordem de parada, que foi obedecida. O homem demonstrou nervosismo e, ao verificar a documentação, os policiais confirmaram que se tratava do fugitivo.
O mandado de prisão era por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena aumentada por embriaguez e pelo fato de ele ser inabilitado à época dos fatos. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Plantão, de Betim. Ele será transferido para o sistema penal, onde aguardará a remoção para São Paulo.