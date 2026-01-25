Assine
FORAGIDO

PRF prende caminhoneiro foragido da Justiça

Homem tinha dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Justiça de São Paulo

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
25/01/2026 10:41

Caminhoneiro estava parado em um posto de gasolina para descansar
Numa fiscalização realizada na madrugada deste domingo (25/01), no quilômetro 272 da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro de 48 anos que era procurado pela Justiça de São Paulo.

A prisão ocorreu após um acionamento da Central de Comando e Controle da PRF-MG sobre a possível localização de um “procurado” pela Justiça.

Os patrulheiros localizaram a carreta estacionada em um posto de abastecimento às margens da BR-251. O caminhoneiro possuía mandados de prisão em aberto por dano qualificado e por fuga do local de acidente de trânsito, ambos expedidos pela Justiça da Comarca de Araçatuba, em São Paulo.

Após ser detido, o caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taiobeiras, onde aguardará a transferência para Araçatuba.

