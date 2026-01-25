PRF prende caminhoneiro foragido da Justiça
Homem tinha dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Justiça de São Paulo
compartilheSIGA
Numa fiscalização realizada na madrugada deste domingo (25/01), no quilômetro 272 da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro de 48 anos que era procurado pela Justiça de São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A prisão ocorreu após um acionamento da Central de Comando e Controle da PRF-MG sobre a possível localização de um “procurado” pela Justiça.
Os patrulheiros localizaram a carreta estacionada em um posto de abastecimento às margens da BR-251. O caminhoneiro possuía mandados de prisão em aberto por dano qualificado e por fuga do local de acidente de trânsito, ambos expedidos pela Justiça da Comarca de Araçatuba, em São Paulo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Foragido da Justiça por matar e ocultar corpo da ex é preso em Minas
- Foragidos da Justiça que estavam nos EUA são presos em Confins
- PM prende homem condenado por estuprar as sobrinhas
Após ser detido, o caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taiobeiras, onde aguardará a transferência para Araçatuba.