PRF prende caminhoneiro foragido da Justiça

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Numa fiscalização realizada na madrugada deste domingo (25/01), no quilômetro 272 da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro de 48 anos que era procurado pela Justiça de São Paulo.

A prisão ocorreu após um acionamento da Central de Comando e Controle da PRF-MG sobre a possível localização de um “procurado” pela Justiça.

Os patrulheiros localizaram a carreta estacionada em um posto de abastecimento às margens da BR-251. O caminhoneiro possuía mandados de prisão em aberto por dano qualificado e por fuga do local de acidente de trânsito, ambos expedidos pela Justiça da Comarca de Araçatuba, em São Paulo.

Após ser detido, o caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Taiobeiras, onde aguardará a transferência para Araçatuba.