Telefonema anônimo leva PM a prender suspeito de homicídio em Valadares
Matheus Batista Alvarenga, de 26 anos, foi perseguido e morto por quatro homens encapuzados; apenas um foi preso
compartilheSIGA
Um telefonema anônimo ajudou a Polícia Militar, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a prender um homem de 21 anos, que teria participado do assassinato de Matheus Batista Alvarenga, de 26 anos, ocorrido na tarde de segunda-feira (26/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, um vídeo mostra Matheus sendo perseguido e executado por quatro homens encapuzados. Ele entra numa área de mata, onde é alvejado, cai e tem morte imediata, às margens de um córrego.
A vítima estava na garupa de uma motocicleta, que era pilotada por sua irmã, quando um carro se aproximou e de dentro dele saltaram os quatro homens. A mulher nada sofreu.
- Homem suspeito de matar a mãe em BH tem prisão preventiva decretada
- PRF prende homem procurado por extorsão
- Três adolescentes são presas suspeitas de homicídio no interior de Minas
Matheus era conhecido no meio policial por ter passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio, registrada na semana anterior à sua morte.
Prisão
O corpo de Matheus foi levado para o IML de Governador Valadares. Ele tinha ferimentos na cabeça, abdômen e pernas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com base em informações de terceiros, a PM conseguiu prender um dos suspeitos, que foi levado para a Delegacia de Homicídios de Governador Valadares.