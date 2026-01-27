Assine
HOMICÍDIO

Telefonema anônimo leva PM a prender suspeito de homicídio em Valadares

Matheus Batista Alvarenga, de 26 anos, foi perseguido e morto por quatro homens encapuzados; apenas um foi preso

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/01/2026 10:12

Matheus saltou da garupa de uma motocicleta e correu para tentar escapar aos perseguidores, mas acabou morto
Matheus saltou da garupa de uma motocicleta e correu para tentar escapar aos perseguidores, mas acabou morto crédito: Instagram

Um telefonema anônimo ajudou a Polícia Militar, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a prender um homem de 21 anos, que teria participado do assassinato de Matheus Batista Alvarenga, de 26 anos, ocorrido na tarde de segunda-feira (26/1).

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, um vídeo mostra Matheus sendo perseguido e executado por quatro homens encapuzados. Ele entra numa área de mata, onde é alvejado, cai e tem morte imediata, às margens de um córrego.

A vítima estava na garupa de uma motocicleta, que era pilotada por sua irmã, quando um carro se aproximou e de dentro dele saltaram os quatro homens. A mulher nada sofreu.

Matheus era conhecido no meio policial por ter passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio, registrada na semana anterior à sua morte.

Prisão

O corpo de Matheus foi levado para o IML de Governador Valadares. Ele tinha ferimentos na cabeça, abdômen e pernas.

Com base em informações de terceiros, a PM conseguiu prender um dos suspeitos, que foi levado para a Delegacia de Homicídios de Governador Valadares.

governador-valadares homicidio presos suspeito

