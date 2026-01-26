Jovem é morto a tiros enquanto bebia em loja de acessórios em Santa Luzia

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (25/1), no Bairro Baronesa, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os principais suspeitos do crime são dois homens, de 22 e 29 anos.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão dentro de uma loja de acessórios e utilidades. O Samu confirmou a morte no local.

Um funcionário do estabelecimento relatou que o jovem entrou na loja e, pouco tempo depois, dois homens armados invadiram o local e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. Ele afirmou ainda que a vítima estava bebendo momentos antes e não aparentava nervosismo.

A vítima era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos autores, e um dos suspeitos foi identificado.

A PM foi até o endereço dele, onde encontrou o pai dos suspeitos. Após ver as imagens, ele confirmou que os autores seriam seus filhos e relatou que um deles teria confessado o crime, dizendo que os dois fugiram para evitar a prisão.

O homem também afirmou que a vítima teria sido responsável pela morte de um primo dos suspeitos, em agosto de 2018, mas disse que o homicídio recente não teria ligação direta com esse caso. Segundo ele, os filhos fugiram em uma caminhonete Hilux preta e teriam dito que pretendem se apresentar posteriormente acompanhados de um advogado.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). As buscas pelos suspeitos continuam.