HOMICÍDIO

Jovem é morto a tiros enquanto bebia em loja de acessórios em Santa Luzia

Suspeitos foram identificados e teriam fugido em uma Hilux preta. Polícia procura os suspeitos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/01/2026 08:00

Homem com participação no tráfico morreu na noite desse domingo, no Bairro Baronesa, em Santa Luzia (MG)
Homem com participação no tráfico morreu na noite desse domingo, no Bairro Baronesa, em Santa Luzia (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (25/1), no Bairro Baronesa, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os principais suspeitos do crime são dois homens, de 22 e 29 anos.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída no chão dentro de uma loja de acessórios e utilidades. O Samu confirmou a morte no local.

Um funcionário do estabelecimento relatou que o jovem entrou na loja e, pouco tempo depois, dois homens armados invadiram o local e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. Ele afirmou ainda que a vítima estava bebendo momentos antes e não aparentava nervosismo.

A vítima era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos autores, e um dos suspeitos foi identificado.

A PM foi até o endereço dele, onde encontrou o pai dos suspeitos. Após ver as imagens, ele confirmou que os autores seriam seus filhos e relatou que um deles teria confessado o crime, dizendo que os dois fugiram para evitar a prisão.

O homem também afirmou que a vítima teria sido responsável pela morte de um primo dos suspeitos, em agosto de 2018, mas disse que o homicídio recente não teria ligação direta com esse caso. Segundo ele, os filhos fugiram em uma caminhonete Hilux preta e teriam dito que pretendem se apresentar posteriormente acompanhados de um advogado.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). As buscas pelos suspeitos continuam.

