Assine
overlay
Início Gerais
NA MADRUGADA

Suspeitos abordam policiais à paisana, trocam tiros e um morre na Grande BH

Dupla teria atirado contra militares em Contagem; um morreu e outro foi hospitalizado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/01/2026 07:26

compartilhe

SIGA
x
Um dos suspeitos morreu no local. O outro foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem
Um dos suspeitos morreu no local. O outro foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem crédito: Google Street View/Reprodução

Dois suspeitos abordaram policiais militares à paisana e acabaram baleados na madrugada desta segunda-feira (26/1), no Bairro Petrolândia, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um dos homens morreu no local e o outro foi socorrido em estado grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, os militares envolvidos haviam acabado de sair do serviço e foram a um bar por volta das 3h20. Ao retornarem para o carro, que estava estacionado nas proximidades, eles teriam sido abordados por dois indivíduos em uma caminhonete Fiat Strada vermelha.

Leia Mais

Os suspeitos teriam exigido que os militares levantassem as camisas. Temendo um possível assalto, os policiais se abrigaram atrás de um poste. Conforme relato, disparos de arma de fogo teriam sido feitos a partir do veículo, e os militares revidaram.

Um dos suspeitos morreu no local. O outro foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, onde passa por cirurgia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Perícia da Polícia Civil esteve no local. Uma arma calibre .45, supostamente usada por um dos suspeitos, foi apreendida, além das armas dos policiais envolvidos na ocorrência.

Tópicos relacionados:

assalto contagem grande-bh homicidio pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay