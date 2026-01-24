BH: entregador é assassinado na porta do serviço

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre os responsáveis pelo assassinato de um entregador de lanchonete, de 22 anos, ocorrido na noite de sexta-feira (23/1), na Rua Gleucy José de Oliveira, no Conjunto Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte. A principal suspeita é de que o crime tenha ocorrido por vingança relacionada ao tráfico de drogas.

A vítima estava parada em frente à lanchonete, aguardando uma entrega, quando uma motocicleta com dois homens se aproximou, parou e os ocupantes começaram a atirar contra o entregador, fugindo em seguida.

Pouco tempo depois, a namorada da vítima chegou ao local e informou aos policiais militares que atendiam a ocorrência que o entregador já havia tido envolvimento com o tráfico de drogas, mas que estava regenerado.

Segundo a namorada, ele havia feito inimigos durante o período em que esteve envolvido com o tráfico. O casal morava há cerca de um ano na Rua Itamarati, onde a vítima chegou a trabalhar em uma boca de fumo, mas decidiu deixar o mundo das drogas e passou a trabalhar como entregador.

Os peritos encontraram um revólver na cintura da vítima. Segundo a companheira, ele o mantinha para se proteger, pois sofria ameaças da “Gangue do Alto Vera Cruz”.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil Sul.