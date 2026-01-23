Padrasto que jogou enteado de prédio é condenado a mais de 21 anos

Eduardo Henrique Portilho Queiroz foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão, depois de ser considerado culpado por tentar matar o enteado de 4 anos. O menino foi jogado do 5º andar de um prédio em Patos de Minas, em 2025. O julgamento ocorreu nessa quinta-feira (22/1) no Fórum Olympio Borges, sob segredo de justiça por envolver uma criança.

O crime aconteceu na noite do dia 10 de maio de 2025, no bairro Ipanema. A criança sobreviveu e foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias.

Testemunhas relataram à PM que ouviram uma discussão antes de verem o menino caído no chão. Uma delas afirmou ter visto o padrasto segurando a criança pela janela momentos antes da queda. A mãe contou à polícia que estava no banheiro quando ouviu o filho pedir, com medo, para que o companheiro parasse. Pouco depois, o homem a chamou dizendo que a criança havia caído da janela. Ao encontrar o filho, o menino repetia que havia sido jogado.

Moradores informaram que Eduardo Portilho tentou fugir, mas foi contido na portaria até a chegada da polícia. Ele alegou que brincava com a criança perto da janela e que a queda teria sido acidental, versão contestada pelas investigações da Polícia Civil.

Com base nas provas reunidas, o padrasto foi denunciado e levado a julgamento. No Tribunal do Júri, os jurados decidiram pela condenação por tentativa de homicídio qualificado, por se tratar de um crime contra menor de 14 anos. A defesa considerou a pena alta e informou que vai recorrer.