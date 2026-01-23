Padrasto que jogou enteado de prédio é condenado a mais de 21 anos
No Tribunal do Júri de Patos de Minas, os jurados decidiram pela condenação por tentativa de homicídio qualificado, por se tratar de crime contra criança
compartilheSIGA
Eduardo Henrique Portilho Queiroz foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão, depois de ser considerado culpado por tentar matar o enteado de 4 anos. O menino foi jogado do 5º andar de um prédio em Patos de Minas, em 2025. O julgamento ocorreu nessa quinta-feira (22/1) no Fórum Olympio Borges, sob segredo de justiça por envolver uma criança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O crime aconteceu na noite do dia 10 de maio de 2025, no bairro Ipanema. A criança sobreviveu e foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias.
Testemunhas relataram à PM que ouviram uma discussão antes de verem o menino caído no chão. Uma delas afirmou ter visto o padrasto segurando a criança pela janela momentos antes da queda. A mãe contou à polícia que estava no banheiro quando ouviu o filho pedir, com medo, para que o companheiro parasse. Pouco depois, o homem a chamou dizendo que a criança havia caído da janela. Ao encontrar o filho, o menino repetia que havia sido jogado.
Moradores informaram que Eduardo Portilho tentou fugir, mas foi contido na portaria até a chegada da polícia. Ele alegou que brincava com a criança perto da janela e que a queda teria sido acidental, versão contestada pelas investigações da Polícia Civil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com base nas provas reunidas, o padrasto foi denunciado e levado a julgamento. No Tribunal do Júri, os jurados decidiram pela condenação por tentativa de homicídio qualificado, por se tratar de um crime contra menor de 14 anos. A defesa considerou a pena alta e informou que vai recorrer.