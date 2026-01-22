Assine
overlay
Início Nacional

Supremo julga em março se Estado pode obrigar condenado a fornecer DNA

Caso define alcance da lei que alimenta banco nacional genético usado em investigações criminais

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
22/01/2026 17:01

compartilhe

SIGA
x
Supremo julga em março se Estado pode obrigar condenado a fornecer DNA
Supremo julga em março se Estado pode obrigar condenado a fornecer DNA crédito: Platobr Nacional

O STF marcou para 4 de março o julgamento de uma ação que vai definir se o Estado pode obrigar condenados por crimes violentos ou hediondos a fornecer material genético para o banco nacional de perfis de DNA usado em investigações criminais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O processo chegou ao tribunal com repercussão geral e discute a constitucionalidade da coleta obrigatória de DNA prevista em lei. Na prática, o Supremo vai decidir se essa exigência viola o direito de não produzir prova contra si mesmo.

A controvérsia começou em Minas Gerais, em 2014, quando um preso se recusou a fornecer material genético ao sistema penitenciário. A recusa foi questionada judicialmente e o caso acabou chegando ao STF em 2017, onde passou a concentrar o debate nacional sobre os limites da medida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo do processo, a Defensoria Pública de Minas Gerais tem sustentado que a coleta compulsória afronta garantias individuais. Do outro lado, o Ministério Público mineiro defende o uso do banco genético como ferramenta legítima para investigação e prevenção de crimes.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay