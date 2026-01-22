Supremo julga em março se Estado pode obrigar condenado a fornecer DNA

O STF marcou para 4 de março o julgamento de uma ação que vai definir se o Estado pode obrigar condenados por crimes violentos ou hediondos a fornecer material genético para o banco nacional de perfis de DNA usado em investigações criminais.

O processo chegou ao tribunal com repercussão geral e discute a constitucionalidade da coleta obrigatória de DNA prevista em lei. Na prática, o Supremo vai decidir se essa exigência viola o direito de não produzir prova contra si mesmo.

A controvérsia começou em Minas Gerais, em 2014, quando um preso se recusou a fornecer material genético ao sistema penitenciário. A recusa foi questionada judicialmente e o caso acabou chegando ao STF em 2017, onde passou a concentrar o debate nacional sobre os limites da medida.

Ao longo do processo, a Defensoria Pública de Minas Gerais tem sustentado que a coleta compulsória afronta garantias individuais. Do outro lado, o Ministério Público mineiro defende o uso do banco genético como ferramenta legítima para investigação e prevenção de crimes.