COMBATE ÀS FACÇÕES

Polícia Militar de Minas prende integrante do PCC em São Paulo

Condenado estava foragido e era o responsável pelo envio de armas para criminosos em Minas Gerais

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/01/2026 09:49

Policiais mineiros chegam à sede da PM de São Paulo escoltando o preso
Policiais mineiros chegam à sede da PM de São Paulo escoltando o preso crédito: PMMG

Um integrante do Primeiro Comando Puro (PCC), condenado a 22 anos de prisão e estava foragido, foi preso em São Paulo, nessa quinta-feira (22/01). O homem era o responsável pelo envio de armas para facções e criminosos mineiros. Sua prisão foi fruto do trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O criminoso tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encontrado na Zona Leste da Cidade de São Paulo.

A função do criminoso, segundo a PM, era de planejar ações do PCC, além de ser o responsável pela distribuição de armas para integrantes do grupo em vários estados, incluindo Minas Gerais.

Segundo levantamento feito pela PM, na capital mineira e também no interior do estado, o objetivo das ações era controlar pontos de drogas e isso seria feito através de homens armados.

Toda a investigação foi feita numa trabalho do Serviço de Inteligência da PMMG, da 3ª Cia Ind. de Policiamento Especializado e Comando de Aviação do Estado de MG (COMAVE) em conjunto com 1º Batalhão de Polícia de Choque “Tobias de Aguiar” (ROTA), e com a Polícia Militar de São Paulo.

