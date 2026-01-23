Polícia Militar de Minas prende integrante do PCC em São Paulo
Condenado estava foragido e era o responsável pelo envio de armas para criminosos em Minas Gerais
compartilheSIGA
Um integrante do Primeiro Comando Puro (PCC), condenado a 22 anos de prisão e estava foragido, foi preso em São Paulo, nessa quinta-feira (22/01). O homem era o responsável pelo envio de armas para facções e criminosos mineiros. Sua prisão foi fruto do trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O criminoso tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encontrado na Zona Leste da Cidade de São Paulo.
A função do criminoso, segundo a PM, era de planejar ações do PCC, além de ser o responsável pela distribuição de armas para integrantes do grupo em vários estados, incluindo Minas Gerais.
- BH: guerra de facções deixa um morto em 24 horas de violência
- BH: tiroteio e três baleados em guerra de facções na Pedreira Prado Lopes
- BH: carta de disputa entre PCC e CV é achada em carro de traficante morto
Segundo levantamento feito pela PM, na capital mineira e também no interior do estado, o objetivo das ações era controlar pontos de drogas e isso seria feito através de homens armados.
Toda a investigação foi feita numa trabalho do Serviço de Inteligência da PMMG, da 3ª Cia Ind. de Policiamento Especializado e Comando de Aviação do Estado de MG (COMAVE) em conjunto com 1º Batalhão de Polícia de Choque “Tobias de Aguiar” (ROTA), e com a Polícia Militar de São Paulo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia