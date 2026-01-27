Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDA

MG: encontrado corpo de mulher que estava desaparecida há 8 dias

Corpo estava no final de de uma ribanceira, numa área de mata em Varginha, no Sul de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/01/2026 11:52 - atualizado em 27/01/2026 11:54

compartilhe

SIGA
x
Corpo estava num terreno íngreme, no meio de uma mata
Corpo estava num terreno íngreme, no meio de uma mata crédito: Instagram

O corpo de Kênia Vazi Angélico, de 35 anos, foi encontrado numa área de mata do Bairro Monte Castelo, em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Ela desaparecida há oito dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O corpo foi encontrado por um irmão de Kênia, na tarde de segunda-feira. Esse irmão estava procurando por ela desde o último dia 18 de janeiro. Foi ele que foi a São Thomé das Letras, depois de ter recebido uma informação de que Kênia tinha sido vista na cidade.

O irmão contou que encontrou o corpo depois de subir numa árvore. E de cima desta, avistou um cobertor e resolveu ir até o local. Era logo abaixo de um barranco.

Ele percebeu que havia um corpo debaixo do cobertor e acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. As causas da morte ainda são desconhecidas, pois o corpo estava em adiantado estado de decomposição e não foram encontrados ferimentos aparentes. A causa da morte será determinada depois de exames feitos no IML.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a perícia e bombeiros, o local era muito íngreme e Kênia pode ter escorregado e caído. No entanto, o fato de o corpo estar coberto por um cobertor, gera suspeitas.

Tópicos relacionados:

desaparecida minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay