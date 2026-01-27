MG: encontrado corpo de mulher que estava desaparecida há 8 dias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de Kênia Vazi Angélico, de 35 anos, foi encontrado numa área de mata do Bairro Monte Castelo, em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Ela desaparecida há oito dias.

O corpo foi encontrado por um irmão de Kênia, na tarde de segunda-feira. Esse irmão estava procurando por ela desde o último dia 18 de janeiro. Foi ele que foi a São Thomé das Letras, depois de ter recebido uma informação de que Kênia tinha sido vista na cidade.

O irmão contou que encontrou o corpo depois de subir numa árvore. E de cima desta, avistou um cobertor e resolveu ir até o local. Era logo abaixo de um barranco.

Ele percebeu que havia um corpo debaixo do cobertor e acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. As causas da morte ainda são desconhecidas, pois o corpo estava em adiantado estado de decomposição e não foram encontrados ferimentos aparentes. A causa da morte será determinada depois de exames feitos no IML.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a perícia e bombeiros, o local era muito íngreme e Kênia pode ter escorregado e caído. No entanto, o fato de o corpo estar coberto por um cobertor, gera suspeitas.