Bombeiros buscam por jovem em rio em Congonhas
Populares relataram aos bombeiros que jovem submergiu e emergiu três vezes até desaparecer
Desde o último sábado (24/1), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) busca por um jovem de 20 anos que se afogou depois de pular no Rio Maranhão, em Congonhas, Região Central do estado.
A vítima, conforme a corporação, teria pulado na água no início da noite de sexta (23/1).
De acordo com relatos de testemunhas aos bombeiros, o jovem pulou no rio e, enquanto era levado pela correnteza, submergiu e emergiu por três vezes. Depois disso, ele desapareceu e não foi mais visto.
A corporação informou que as equipes já percorreram vários quilômetros do curso do rio, mas sem sucesso.
Neste momento, as buscas estão sendo feitas na divisa entre os municípios de Jeceaba e Belo Vale, que ficam na mesma região de Congonhas.