Vale garante que transbordamento de minas não liberou rejeito para rios

A Vale garantiu nesta segunda-feira (26/1) que o transbordamento de água, em duas de suas minas, nesse domingo (25/1), na Região Central do estado, não liberou rejeito de minério para cursos d’água de Ouro Preto e Congonhas.

Rompimento de dique na barragem da Vale Mina da Viga. Edesio Ferreira/EM

O vice-presidente executivo técnico da Vale, Rafael Bittar, explicou que o grande volume de chuvas dos últimos dias, na região, foi o responsável pelo extravasamento de água das minas de Fábrica e Viga. Além disso, ressaltou que os eventos foram independentes.

Bittar destacou que a média de chuvas para janeiro é de 300 mm na região. “Nos últimos três, quatro dias, tivemos cerca de 280 mm, ou seja, choveu de uma maneira concentrada, e o plano de chuva não foi suficiente nesses dois locais para absorver toda essa chuva, permitindo alguns problemas pontuais.”

Segundo ele, a empresa faz estudos para avaliar os impactos causados pelos transbordamentos. Porém, frisou que não houve transporte de rejeito de minério para cursos d’água. “Houve um carreamento de sólido, basicamente, solo, pela chuva, que acaba gerando aquele aspecto de enxurrada e indo para cursos d’água. Mas não houve contaminação e transporte de rejeito para rios.”

Ações de prevenção e manutenção de estruturas

Em nota, a Vale diz que os extravasamentos de água identificados em Congonhas e Ouro Preto no domingo foram contidos. Ninguém ficou ferido, e a população e as comunidades próximas não foram afetadas.

“Nenhuma das duas situações tem qualquer relação com as barragens da Vale na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana. A Vale esclarece ainda que não houve carreamento de rejeitos de mineração, apenas água com sedimentos (terra).”

A empresa destaca também que faz, periodicamente, ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas. “A empresa reforça esses procedimentos durante o intenso período chuvoso. As causas dos dois extravasamentos estão sendo apuradas, e os aprendizados extraídos serão imediatamente incorporados aos planos de chuva da companhia. A Vale segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.”