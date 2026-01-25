Estrutura da Vale rompe em Ouro Preto, e lama atinge construções

O reservatório da Vale no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto (MG) e Congonhas (MG), na Região Central do estado, transbordou na madrugada deste domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, três oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação de água e paralisou as operações.

Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados.

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos.

A Defesa Civil foi acionada?

As prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de um reservatório, administrado pela Mineradora Vale. Já a Defesa Civil de Congonhas informou que a notícia sobre o possível rompimento da estrutura Esmeril foi divulgada em grupos de mensagens. Até o momento, o órgão não foi acionado oficialmente. Mesmo assim, como o município vizinho, deslocou equipes para a região.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Moisés Santos, o órgão recebeu informações sobre o possível colapso da estrutura. No entanto, até o momento, não houve um comunicado formal da Vale. Porém, equipes foram deslocadas para a região.

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão, quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco”.

Posicionamento da Vale na íntegra



"A Vale esclarece que, na madrugada deste domingo (25), houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). O fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa. Pessoas e a comunidade da região não foram afetadas. Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas.

A Vale reforça que o ocorrido não tem qualquer relação com as barragens da empresa na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana".

Confira a nota da CSN

“Na madrugada de hoje (25/1), houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Mineradora Vale, o que provocou o alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração, incluindo o Almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades. Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente.

A CSN Mineração informa que, desde o primeiro momento, acompanha a situação de forma permanente e que as autoridades competentes já foram comunicadas”

(Com informações de Clara Mariz)