Prefeituras enviam equipes ao local do rompimento de dique da Vale

As prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de um dique, administrado pela Mineradora Vale, entre os dois municípios mineiros. Informações enviadas ao Estado de Minas dão conta que a água, represada pela estrutura, invadiu um escritório da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e deixou, ao menos, 200 trabalhadores ilhados.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Moisés Santos, o órgão recebeu informações sobre o possível colapso da estrutura. No entanto, até o momento, não houve um comunicado formal da Vale. Mesmo assim, equipes foram deslocadas para a região.

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto relatou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco”.

Já a Defesa Civil de Congonhas informou que a notícia sobre o possível rompimento do dique Esmeril foi divulgada em grupos de mensagens. Porém, até o momento, o órgão não foi acionado oficialmente. Mesmo assim, como o município vizinho, deslocou equipes para a região.

O Gabinete de Defesa Civil de Minas Gerais também foi acionado e disse que equipes foram deslocadas para o endereço, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas.

O que se sabe sobre o rompimento?

O dique da Vale no Pires, em Ouro Preto, transbordou na madrugada deste domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório da CSN, três oficinas e o almoxarifado, segundo informações de moradores da região e funcionários da empresa.

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação de água e paralisou as operações. A Defesa Civil estadual confirmou que recebeu uma ocorrência e deslocou uma equipe ao local.

Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados, e alguns ficaram ilhados por aproximadamente uma hora. Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos.