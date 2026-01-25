MG: vídeo mostra momento que água de dique da Vale atinge escritório da CSN

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um vídeo, enviado ao Estado de Minas, mostra o momento em que a água, que estava sendo represada por um dique da Mineradora Vale, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, atingiu instalações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ao menos 200 trabalhadores, no escritório, em Ouro Preto, tiveram que ser evacuados. O rompimento da estrutura aconteceu durante a madrugada deste domingo (25/1).

Três oficinas e o almoxarifado da CSN foram atingidos pela força da água. Imagens gravadas no momento do rompimento mostram que uma correnteza lamacenta foi formada e chegou a atingir 1,5 metro de altura.

Fontes ligadas à companhia informaram que, assim que houve o rompimento, o plano de ação de emergências interno da empresa foi acionado, e os profissionais foram retirados. No entanto, apesar do susto, não houve feridos.

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos. Até esta tarde, nenhum representante da Vale havia entrando em contato com a CSN.

A reportagem procurou a mineradora, responsável pela estrutura, mas até o momento não houve resposta.

A Defesa Civil foi acionada?

As prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de um dique, administrado pela Mineradora Vale. Já a Defesa Civil de Congonhas informou que a notícia sobre o possível rompimento do dique Esmeril foi divulgada em grupos de mensagens. Até o momento, porém, o órgão não foi acionado oficialmente. Mesmo assim, como o município vizinho, deslocou equipes para a região.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Moisés Santos, o órgão recebeu informações sobre o possível colapso da estrutura. No entanto, até o momento, não houve um comunicado formal da Vale. Mesmo assim, equipes foram deslocadas para a região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão, quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco”.

