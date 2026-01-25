Familiares fazem homenagem às 272 vítimas da tragédia de Brumadinho

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Neste domingo (25/01), familiares e amigos das vítimas do rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, se reuniram na Praça Orides Parreiras, no Centro de Brumadinho (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, para participar da sétima edição da Romaria pela Ecologia Integral, com o tema “Memória, Justiça e Esperança”.

“Todo ano venho participar da missa para rezar e clamar por justiça. Até hoje não houve justiça, não houve nada, está tudo impune”, conta Malvina Firmina Nunes, mãe de Peterson Firmino Nunes, que tinha 34 anos no dia da tragédia. Ele era pai de três filhos.

Com lágrimas nos olhos, Malvina afirma que a mineradora só trouxe destruição para sua vida. “A Vale é assassina, ela matou 272 pessoas. Todos estavam trabalhando para levar o pão para dentro de casa. Eu perdi o meu Peterson, e foi como perder a mim mesma. Meu tempo parou, eu não vivo mais. Todos os dias peço a Deus por ele, chamo por ele”, desabafa.

Refletindo as lágrimas daqueles que perderam seus entes queridos, uma missa foi realizada sob um céu cinza e chuvoso. A celebração foi presidida por Dom Joel Maria dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e por Dom Francisco Cota, bispo referencial para a Comissão de Ecologia Integral e Mineração do Regional Leste 2 da CNBB.

“Esta é uma oportunidade para não perder a memória da tragédia/crime que ceifou a vida de 272 pessoas. É também uma oportunidade para clamar por justiça, que ainda não se deu como esperado, e para celebrar a esperança, que não nos decepciona, que nos fortalece e nos mobiliza para que, juntos, possamos continuar sendo cuidadores da casa comum e da vida humana. Que sejamos profetas da esperança em um mundo que tenta, pelo modelo econômico vigente, fazer imperar e reinar a morte”, disse Dom Joel.

Após a missa, haverá um momento de acolhida dos romeiros, e serão distribuídas 272 mudas, em referência às vidas perdidas.

Por fim, às 11h, os presentes seguirão em caminhada até a Praça das Joias, onde será realizada uma homenagem em memória das vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tragédia de Brumadinho

No dia 25 de janeiro de 2019, o mar de lama que irrompeu da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão interrompeu bruscamente a vida de 272 pessoas, entre elas funcionários da Vale, moradores locais, turistas e dois nascituros que viriam a se chamar Maria Elisa e Lorenzo. Depois de sete anos de buscas, duas vítimas ainda não foram encontradas.