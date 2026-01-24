Desmoronamento fecha via em Brumadinho
Queda do barranco ocorreu na noite de sexta-feira, e a via foi fechada imediatamente pela Defesa Civil
As constantes chuvas que caíram sobre Brumadinho, na Grande BH, provocaram a queda de um barranco, que fechou a Via Constantino, na noite dessa sexta-feira (23/1). A via está temporariamente interditada após a identificação de risco de desmoronamento em um trecho da estrada.
A medida foi adotada, como forma de prevenção, pela Defesa Civil do município, diante das condições do solo e do risco à integridade de quem trafega pela região.
O local apresenta instabilidade, o que pode representar perigo, principalmente em períodos de chuva intensa. Segundo o município, equipes técnicas especializadas já estão no local, realizando o monitoramento contínuo da área, avaliando as condições da estrada e adotando as medidas necessárias para o controle do risco.
Análises técnicas foram feitas desde a noite de sexta-feira. Uma nova avaliação está sendo realizada na manhã deste sábado (24/1). A retirada da terra está sendo feita, e existe a possibilidade de liberação da via, caso as condições permitam.
Foi feita uma orientação para que a população evite o trecho. Um desvio por Mário Campos está sendo utilizado para a ligação da área que perdeu o acesso em Brumadinho.
“As ações têm como foco orientar os moradores sobre cuidados essenciais em situações de chuvas intensas, como a atenção a sinais de risco, trincas em paredes e no solo, por exemplo, além de evitar áreas com histórico de alagamento. Em caso de qualquer situação de perigo, a recomendação é buscar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199”, diz a secretária de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Rosely Baeta.