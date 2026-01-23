Assine
DESABAMENTO

MG: muro desaba e atinge casa com duas crianças

Desmoronamento atingiu residência durante a madrugada em cidade no Sul de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/01/2026 09:07 - atualizado em 23/01/2026 09:08

Muro desaba e atinge casa com quatro moradores em Poços de Caldas, no Sul de Minas
Muro desaba e atinge casa com quatro moradores em Poços de Caldas, no Sul de Minas

Um muro caiu e atingiu uma residência de dois andares na madrugada desta sexta-feira (23/1), no Bairro São Jorge, em Poços de Caldas (MG), no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, por volta de 0h27, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de desabamento de um muro de arrimo. Os moradores relataram que ouviram um forte estrondo e conseguiram evacuar o imóvel imediatamente. Logo em seguida, o muro desabou sobre a casa. Apesar do impacto, não houve vítimas.

No pavimento superior residia uma família de quatro pessoas, incluindo duas crianças. No pavimento inferior, morava apenas um homem. A Defesa Civil esteve no local, realizou vistoria técnica e determinou a interdição do imóvel por risco estrutural.

Os moradores foram acolhidos por familiares. A área foi sinalizada e isolada para garantir a segurança.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (23/1) em Poços é de muitas nuvens, com chuva isolada no período da tarde e noite. A mínima foi de 15°C e a máxima esperada é de 19°C. 

Defesa Civil determinou a interdição do imóvel por risco estrutural Corpo de Bombeiros/Reprodução

Tópicos relacionados:

chuva corpo-de-bombeiros desabamento minas-gerais

