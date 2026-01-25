Vídeo: funcionário da CSN fica ilhado em rompimento de estrutura da Vale

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ficou preso dentro do almoxarifado da empresa durante o rompimento de uma estrutura de armazenamento de água da Vale. A ocorrência foi registrada no fim da madrugada e início da manhã deste domingo (25/1), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Em um primeiro momento, fontes ligadas à CSN informaram que pelo menos 200 funcionários foram evacuados como medida de segurança.

Na gravação, uma pessoa mostra que a água lamacenta invadiu o espaço administrativo da companhia. Ele ainda afirma que não será possível salvar parte dos materiais que estavam no nível do chão, já que foram diretamente atingidos.

Em seguida, o homem mostra o lado de fora do armazém e diz que está ilhado no espaço. Nas imagens, é possível ver uma grande quantidade de água rodeando o imóvel em forma de correnteza.

Em nota, a CSN informou que almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas e áreas de embarque foram atingidos pela água. Além disso, a empresa garantiu que nenhuma estrutura de contenção de sedimentos foi afetada. “A CSN Mineração informa que, desde o primeiro momento, acompanha a situação de forma permanente e que as autoridades competentes já foram comunicadas.”

Durante a tarde, uma fonte ligada à companhia relatou que parte da água extravasada da estrutura administrada pela Vale foi retida pelas bacias de contenção da CSN. Imagens, gravadas no momento do rompimento, mostram que uma correnteza lamacenta foi formada e chegou a atingir 1,5 metro de altura. Ainda segundo o funcionário, o plano de ação de emergências interno da empresa foi acionado, e os profissionais foram retirados. Apesar do susto, não houve feridos.

Situação normalizada

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Metabase) Inconfidentes, Paulo César Nogueira, disse que recebeu informações de que, na madrugada deste domingo, houve o “abalroamento” de um reservatório na mina da Fábrica, da Vale, em Ouro Preto, e que a água que vazou atingiu a mina do Pires, da CSN, em Congonhas, mas que não houve feridos e que a situação está sob controle. “A sirene não foi nem ligada”, destaca Nogueira.

Segundo ele, as informações preliminares das duas mineradoras são de que não há risco para a população nem possibilidade de a água atingir a área urbana de Congonhas.

O que disse a Vale?

Em nota, a Mineradora Vale afirmou que não houve um rompimento da estrutura da Mina da Fábrica, mas sim um “extravasamento” de água e sedimentos. A empresa ainda afirmou que o motivo do transbordamento está sendo apurado, mas garantiu que não há relação com barragens da região.

Confira a nota na íntegra:

“A Vale esclarece que, na madrugada deste domingo (25), houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). O fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa. Pessoas e a comunidade da região não foram afetadas. Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas.

A Vale reforça que o ocorrido não tem qualquer relação com as barragens da empresa na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana”.

A Defesa Civil foi acionada?

No início da tarde, as prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de uma estrutura, administrada pela Mineradora Vale. O órgão de proteção de Congonhas, informou que a notícia sobre a ocorrência foi divulgada em grupos de mensagens. Mas até as 12h, o órgão não havia sido acionado oficialmente.

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão, quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco”.