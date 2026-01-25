Bacias de contenção da CSN retiveram parte de água de dique rompido da Vale

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As bacias de contenção do escritório da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Ouro Preto, na Região Central de Minas, atingido pelo rompimento de um dique da Mineradora Vale, retiveram boa parte da água vazada. A informação foi repassada ao Estado de Minas, por uma fonte ligada à empresa. O colapso parcial da estrutura aconteceu durante a madrugada deste domingo (25/1). Ao menos 200 trabalhadores, que estavam no escritório, em Ouro Preto, tiveram que ser evacuados.

Três oficinas e o almoxarifado da CSN foram atingidos pela força da água. Imagens, gravadas no momento que a estrutura de contenção foi afetado, mostram que uma correnteza lamacenta foi formada e chegou a atingir 1,5 metro de altura.

Fontes ligadas à companhia informaram que, assim que houve o rompimento, o plano de ação de emergências interno da empresa foi acionado, e os profissionais foram retirados. No entanto, apesar do susto, não houve feridos.

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos. Até esta tarde, nenhum representante da Vale havia entrado em contato com a CSN.

A reportagem procurou a mineradora, responsável pela estrutura, mas até o momento não houve resposta.

A Defesa Civil foi acionada?

As prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de um dique, administrado pela Mineradora Vale. Já a Defesa Civil de Congonhas informou que a notícia sobre o possível rompimento do dique Esmeril foi divulgada em grupos de mensagens. Até o momento, o órgão não foi acionado oficialmente. Mesmo assim, como o município vizinho, deslocou equipes para a região.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Moisés Santos, o órgão recebeu informações sobre o possível colapso da estrutura. No entanto, até o momento, não houve um comunicado formal da Vale. Porém, equipes foram deslocadas para a região.

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão, quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco”.

