Assine
overlay
Início Gerais
ROMPIMENTO

Situação de rio afetado em Congonhas era crítica e piorou, explica prefeito

Apenas água teria extravasado da cava da Vale, mas arrastou lama e sedimentos. Estudos para avaliar o impacto nas águas serão feitos nos próximos dias

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
25/01/2026 22:07

compartilhe

SIGA
x
Cerca de 260 mil metros cúbicos de água extravasaram de uma cava da Vale nesta madrugada
Cerca de 260 mil metros cúbicos de água extravasaram de uma cava da Vale nesta madrugada crédito: Reprodução

O prefeito de Congonhas, Anderson Cabido, disse durante coletiva de imprensa da noite deste domingo (25/1) que o principal rio da cidade foi afetado pelo vazamento de água da Mina da Fábrica, da Vale, na cidade vizinha de Ouro Preto. Cerca de 260 mil metros cúbicos de água extravasaram de uma cava da mineradora esta madrugada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Porém, Cabido informou que o rio não é usado para abastecimento de Congonhas nem para outras atividades como a pesca. “Infelizmente é um rio que é quase morto por conta da própria atividade minerária histórica. Os nossos rios aqui são muito afetados pela presença da mineração, dos resíduos, que ao longo de décadas, vêm se acumulando nas margens desses rios”, explica.

O volume de água teria passado pela mineradora vizinha, a CSN, e seguido para o córrego Goiabeiras, em Congonhas, que deságua no Maranhão, rio que atravessa a cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Tenente do Corpo de Bombeiros Leonardo Inácio da Silva explicou ao Estado de Minas mas essa água teria extravasado da cava, mas que arrastou lama e sedimentos presentes no solo da mineradora. Estudos para avaliar o impacto nas águas serão feitos nos próximos dias.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay