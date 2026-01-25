Assine
MINAS GERAIS

Deputadas criticam rompimento de estrutura sete anos após tragédia

Sete anos após estouro da barragem no córrego do Feijão, uma estrutura da mineradora rompeu em Ouro Preto. Bombeiros e Defesa Civil estão no local.

Alessandra Mello
25/01/2026 16:57 - atualizado em 25/01/2026 17:24

Dique da Vale transbordou em Ouro Preto e lama atingiu estruturas
Cava da Vale transbordou em Ouro Preto, e lama atingiu estruturas crédito: Reprodução

Deputadas criticaram o rompimento de uma estrutura da Vale, na madrugada deste domingo (25/1), mesma data em que uma barragem da mineradora em Brumadinho se rompeu, em 2019, matando 272 pessoas.

“Justo no dia em que o Brasil relembra o crime de Brumadinho... A destruição segue, a impunidade também. Até quando”, questionou a deputada federal Duda Salabert (PDT), em suas redes sociais se referindo à barragem do Fundão, no distrito do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em novembro de 2015, uma barragem da Samarco, em Mariana, também se rompeu, destruindo o povoado de Bento Rodrigues e matando 19 pessoas.

A estrutura que se rompeu neste domingo fica na mina da Fábrica, em Ouro Preto. A água escoou para uma mina vizinha da CSN, inundando estruturas administrativas da região do Pires, em Congonhas, que tiveram que ser evacuadas.

De acordo com a Vale, não houve rompimento, mas, sim, “extravasamento” da água com alagamento de áreas da mina do Pires. As prefeituras de Ouro Preto e Mariana ainda não informaram oficialmente ainda detalhes sobre o ocorrido, mas equipes dos dois municípios estão no local, assim como equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Direto de Brumadinho, onde participava da cerimônia em homenagem às vítimas de Brumadinho, ocorrida neste domingo, a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) também lamentou o incidente com a mina da Vale. “Um crime que gerou uma cicatriz tão grande na memória do povo mineiro não para, pois a mineradora segue cometendo crimes e irregularidades, enquanto ninguém é punido. Acabei de saber que se rompeu um dique da Vale ali em Pires, na fronteira entre Ouro Preto e Congonhas”, criticou a deputada.

Segundo ela, com a água que correu para a barragem da CSN em Congonhas, a estrutura estaria ameaçada pela água e pelo rejeito.

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) também criticou o rompimento dessa estrutura que, de acordo com a CSN, não seria um dique e sim uma cava. “Acabei de participar de um ato em memória das 272 joias e o lucro por todo o sofrimento que esse rompimento da barragem da Vale fez na vida das pessoas e agora rompe um dique?. Nós estamos no estado em que as mineradoras mandam”, afirmou a parlamentar. 

Tópicos relacionados:

brumadinho ouro-preto vale

