CSN ATINGIDA

Vale: rompimento de estrutura em Ouro Preto não tem relação com barragens

Água atingiu 1,5 m de altura, inundou almoxarifado da CSN e interrompeu captação de água na região, segundo informações de moradores do local

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
25/01/2026 15:20 - atualizado em 25/01/2026 17:21

Dique da Vale transbordou em Ouro Preto e lama atingiu estruturas
Dique da Vale transbordou em Ouro Preto, e lama atingiu estruturas crédito: Reprodução

A Mineradora Vale afirmou que o rompimento parcial de uma estrutura da Mina da Fábrica em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (25/1), não tem relação com as barragens das proximidades. Ao Estado de Minas, a empresa apontou que a ocorrência foi um “extravasamento de água com sedimentos” e confirmou que a comunidade da região não foi afetada.

Ao menos 200 funcionários de um escritório da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) tiveram que ser evacuados durante o colapso parcial (leia a nota da Vale completa no fim da matéria).

As bacias de contenção do escritório CSN retiveram boa parte da água vazada. A informação foi repassada ao Estado de Minas por uma fonte ligada à empresa. Mesmo assim, três oficinas e o almoxarifado foram atingidos pela força da água. Imagens gravadas no momento do rompimento mostram que uma correnteza lamacenta foi formada e chegou a atingir 1,5 metro de altura.

Fontes ligadas à companhia informaram que, assim que houve o rompimento, o plano de ação de emergências interno da empresa foi acionado, e os profissionais foram retirados. Apesar do susto, não houve feridos.

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos. 

A Defesa Civil foi acionada?

As prefeituras de Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas, enviaram equipes para confirmar o possível rompimento de uma estrutura, administrada pela Mineradora Vale. Já a Defesa Civil de Congonhas informou que a notícia sobre o possível rompimento do reservatório Esmeril foi divulgada em grupos de mensagens. Até o momento, porém, o órgão não foi acionado oficialmente. Mesmo assim, como o município vizinho, deslocou equipes para a região.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Moisés Santos, o órgão recebeu informações sobre o possível colapso da estrutura.

Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a ocorrência teria acontecido em uma área rural do município, localizada em uma região distante tanto da sede do órgão, quanto de demais distritos. “Neste momento, agentes da Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com o Departamento de Defesa Civil, estão se deslocando até o local para averiguação in loco.”


O que disse a Vale?

“A Vale esclarece que, na madrugada deste domingo (25), houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). O fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa. Pessoas e a comunidade da região não foram afetadas. Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas.
A Vale reforça que o ocorrido não tem qualquer relação com as barragens da empresa na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana”.

Confira a nota da CSN


“Na madrugada de hoje (25/1), houve uma ocorrência em uma cava pertencente à Mineradora Vale, o que provocou o alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração, incluindo o Almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque entre outras áreas e atividades. Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente.

A CSN Mineração informa que, desde o primeiro momento, acompanha a situação de forma permanente e que as autoridades competentes já foram comunicadas”

