Assine
overlay
Início Gerais
OURO PRETO

Dique da Vale rompe em Ouro Preto, e lama atinge construções

Água atingiu 1,5m de altura, inundou almoxarifado da CSN e interrompeu captação de água na região, segundo informações de moradores do local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/01/2026 11:59 - atualizado em 25/01/2026 13:50

compartilhe

SIGA
x
Dique da Vale transbordou em Ouro Preto e lama atingiu estruturas
Dique da Vale transbordou em Ouro Preto crédito: Reprodução

O dique da Vale no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto (MG) e Congonhas (MG), na Região Central do estado, transbordou na madrugada deste domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, três oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Segundo informações de moradores da região e funcionários da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação de água e paralisou as operações.

A Defesa Civil estadual confirmou que recebeu uma ocorrência e deslocou uma equipe ao local.

Leia Mais

Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados, e alguns ficaram ilhados por aproximadamente uma hora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos.

Tópicos relacionados:

congonhas dique inundacao ouro-preto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay