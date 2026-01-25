Dique da Vale rompe em Ouro Preto, e lama atinge construções

O dique da Vale no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto (MG) e Congonhas (MG), na Região Central do estado, transbordou na madrugada deste domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, três oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Segundo informações de moradores da região e funcionários da empresa.

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação de água e paralisou as operações.

A Defesa Civil estadual confirmou que recebeu uma ocorrência e deslocou uma equipe ao local.

Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados, e alguns ficaram ilhados por aproximadamente uma hora.

Equipes da empresa iniciaram a limpeza da área e aguardam a fiscalização ambiental para avaliação dos danos.