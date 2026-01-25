Assine
TRAGÉDIA

Prefeito de Congonhas surpreso que estrutura da Vale não era monitorada

Anderson Cabido diz que foram extravasados cerca de 220 mil metros cúbicos de água de estrutura que carregou lama e minério até a mineradora vizinha

25/01/2026 19:14 - atualizado em 25/01/2026 19:23

Água atingiu 1,5m de altura, inundou almoxarifado da CSN e interrompeu captação de água na região
Água atingiu 1,5m de altura, inundou almoxarifado da CSN e interrompeu captação de água na região

Anderson Cabido, prefeito de Congonhas, disse que está surpreso em saber que a estrutura que extravasou na Mina Da Fábrica, da Vale, em Ouro Preto, não estava sendo monitorada. Ele acompanhou os trabalhos de vistoria da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros no local na tarde deste domingo (25/1).

“É uma surpresa para nós que isso não estava sendo monitorado. Deveria estar sendo monitorado porque, ainda que não seja uma barragem de rejeito de minério, é uma barragem de água, um dique que comporta um volume muito grande de água”, disse Cabido em coletiva de imprensa.

O Prefeito ainda destacou a importância dos órgãos ambientais, uma vez que um possível acidente em Ouro Preto, onde as empresas estão fora de sua jurisdição, poderia afetar o seu município diretamente.

 “A nossa capacidade de monitorar as estruturas que não estão dentro do município é muito limitada. A gente precisa do governo estadual nessa hora e dos órgãos ambientais para poder trazer esse tipo de monitoramento”, avalia.

Segundo ele, foram extravasados cerca de 220 mil metros cúbicos de água de um dique de contenção que carregou lama e minério até a mineradora vizinha, a CSN.

O prefeito ainda disse que os funcionários da Vale não teriam percebido o extravasamento. A primeira empresa a notar o que aconteceu foi a mineradora vizinha, a CSN, que teve suas estruturas invadidas por água lama.

