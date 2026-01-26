Mais um extravasamento de água é registrado em mina da Vale, em Congonhas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Menos de 24 horas após o reservatório da Vale no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto (MG) e Congonhas (MG), na Região Central do estado, transbordar e provocar uma inundação de lama, na madrugada de domingo (25/1), um outro extravasamento de água foi registrado na mina Viga, também pertencente à mineradora. O incidente foi entre a Plataforma e o Esmeril, em Congonhas, também no domingo.





Segundo a Prefeitura de Congonhas, a ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil, que constatou o transbordamento de água para o rio Maranhão. Não houve bloqueio de vias nem comunidades atingidas. O impacto registrado é de natureza ambiental, segundo o Executivo Municipal.





A prefeitura lamentou o ocorrido, especialmente por se tratar da segunda ocorrência em menos de 24 horas. Nesta segunda-feira (26/1), a Defesa Civil permanece no local realizando o monitoramento da situação, enquanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente atua na avaliação dos impactos e na adoção das providências cabíveis.

Por volta das 18h, a estrada de Congonhas-Jeceaba, que dá acesso à entrada da mina, foi tomada por grande quantidade de rejeitos, revelou uma fonte ao Estado de Minas. "Disseram que foi em torno de um milhão de metros cúbicos de água, rejeito e a própria água da chuva. Grande parte atingiu a área interna da mina, mas outra desceu para o Rio Maranhão", contou. Segundo a fonte, choveu muito no local nesse domingo.





Um caminhão do Corpo de Bombeiros e representantes da Defesa Civil de Congonhas chegaram à área por volta de 21h30. "O que ficamos sabendo é que a situação era bem crítica", complementou a fonte.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um carro da Polícia Militar Ambiental e pessoal da Defesa Civil estão na mina na manhã desta segunda-feira avaliando o caso.