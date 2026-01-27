Assine
Menina de 7 anos desaparece depois de ficar sozinha com o pai em casa

Mãe faz apelo emocionado e pede ajuda para localizar menina que mora no Bairro Citrolândia, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/01/2026 09:35 - atualizado em 27/01/2026 09:36

Alice Emanuelly, de 7 anos, desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG)
Alice Emanuelly, de 7 anos, desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG)

“Devolve minha filha, só isso que eu quero.” Esse é o apelo de Iracilda Ribeiro de Oliveira, de 45 anos, mãe de Alice Emanuelly, de 7, desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo Iracilda, conhecida como Cida, a menina foi vista pela última vez por volta das 7h, quando a mãe saiu para trabalhar e deixou a criança sob os cuidados do pai. “Ela estava dormindo e eu a deixei em casa com o pai. Ele disse que não ia sair, porque no dia anterior estava chovendo. Perguntei se ele queria que eu deixasse a Alice com a babá, mas ele afirmou que ficaria com ela”, relatou.

Ao retornar do trabalho, por volta das 18h, a mãe encontrou a casa vazia e a filha desaparecida. “Estamos separados há cerca de um ano, e ele nunca tinha visto a filha nesse período. Essa foi a primeira vez depois de muito tempo. Eu confiei, não imaginava que ele iria sumir com ela”, desabafa.

 

A mãe acredita que o pai possa ter levado a criança para Ibirité, na Grande BH, possivelmente para a casa de familiares da atual namorada dele. “A família é de Itabira, mas uma irmã dela mora em Ibirité. Estou tentando descobrir o endereço, porque acredito que seja lá que ele esteja com minha filha”, afirmou.

Cida contou que tentou contato com o pai da criança e com a namorada dele, mas as ligações estão caindo direto na caixa postal. Emocionada, ela fez um apelo público: “Eu mandei um áudio chorando para a mulher dele, pedindo que devolvam minha filha. Se ela tiver amor pelos próprios filhos, por favor, devolve minha menina. É só isso que eu quero.”

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro da criança, chame no número: (31) 99174-9057.

