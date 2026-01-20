Duas adolescentes de Belo Horizonte estão desaparecidas
Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, saiu para visitar uma amiga e não voltou para casa, no Horto Florestal
Duas adolescentes desapareceram na tarde do último sábado (17/01), no bairro Horto Florestal, Região Leste de Belo Horizonte (MG). Uma delas, Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, foi vista pela última vez usando saia e blusa azuis. A família da outra adolescente pediu sigilo sobre seus dados.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 17h, Júlia saiu de casa dizendo que ia à casa da amiga colocar cílios. À noite, familiares estranharam que a menina ainda não retornara e entraram em contato com a avó da amiga, que disse que as duas entraram em um carro de aplicativo dizendo apenas que iam "ali nos meninos". Desde então, não tiveram informações do paradeiro de ambas.
Qualquer informação que leve ao paradeiro das adolescentes deve ser repassada à Polícia Civil nos números: 0800-2828-197, 181 ou 197.