Assine
overlay
Início Gerais
FAMÍLIA PREOCUPADA

Duas adolescentes de Belo Horizonte estão desaparecidas

Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, saiu para visitar uma amiga e não voltou para casa, no Horto Florestal

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/01/2026 12:51

compartilhe

SIGA
x
Júlia Maia Benevenuto, de 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01)
Júlia Maia Benevenuto, de 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01) crédito: Arquivo pessoal

Duas adolescentes desapareceram na tarde do último sábado (17/01), no bairro Horto Florestal, Região Leste de Belo Horizonte (MG). Uma delas, Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, foi vista pela última vez usando saia e blusa azuis. A família da outra adolescente pediu sigilo sobre seus dados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 17h, Júlia saiu de casa dizendo que ia à casa da amiga colocar cílios. À noite, familiares estranharam que a menina ainda não retornara e entraram em contato com a avó da amiga, que disse que as duas entraram em um carro de aplicativo dizendo apenas que iam "ali nos meninos". Desde então, não tiveram informações do paradeiro de ambas.

Júlia Maia Benevenuto, e 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01)
Júlia Maia Benevenuto, e 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01) Polícia Civil de Minas Gerais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qualquer informação que leve ao paradeiro das adolescentes deve ser repassada à Polícia Civil nos números: 0800-2828-197, 181 ou 197.

Tópicos relacionados:

bh desaparecimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay