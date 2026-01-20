Duas adolescentes de Belo Horizonte estão desaparecidas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Duas adolescentes desapareceram na tarde do último sábado (17/01), no bairro Horto Florestal, Região Leste de Belo Horizonte (MG). Uma delas, Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, foi vista pela última vez usando saia e blusa azuis. A família da outra adolescente pediu sigilo sobre seus dados.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 17h, Júlia saiu de casa dizendo que ia à casa da amiga colocar cílios. À noite, familiares estranharam que a menina ainda não retornara e entraram em contato com a avó da amiga, que disse que as duas entraram em um carro de aplicativo dizendo apenas que iam "ali nos meninos". Desde então, não tiveram informações do paradeiro de ambas.

Júlia Maia Benevenuto, e 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01) Polícia Civil de Minas Gerais

Qualquer informação que leve ao paradeiro das adolescentes deve ser repassada à Polícia Civil nos números: 0800-2828-197, 181 ou 197.