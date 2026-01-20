Mulher denuncia estupro em carona depois de sair de forró

Uma mulher de 26 anos denunciou ter sido estuprada por um homem que deu a ela uma carona na saída de uma casa de shows na madrugada dessa segunda-feira (19/1), no Bairro Morro Alto, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem 44 anos. A vítima relatou que estava em um evento de forró e, ao se preparar para ir embora, recebeu a oferta de carona do homem, que alegou que o veículo por aplicativo demoraria a chegar. Por já ser madrugada, ela aceitou, acreditando que seria levada para casa.

Ainda conforme o relato da vítima, depois que ela entrou no carro, o homem trancou as portas e passou a ameaçá-la, dizendo que a mataria caso gritasse. Em seguida, conduziu o veículo até uma rua afastada, onde ocorreu a violência. Depois, a mulher foi levada de volta à região do evento, onde procurou pelo irmão, que estava no forró.

Como não o encontrou, o homem voltou a oferecer carona. No trajeto, porém, ele teria parado o carro e obrigado a vítima a descer antes de chegar ao destino. A mulher foi então socorrida por um motociclista, que a ajudou a acionar a polícia.

Ela recebeu atendimento médico no Hospital Metropolitano Odilon Behrens, onde foi medicada. A vítima informou aos militares que conseguiu memorizar parte da placa do veículo, um Gol preto, o que possibilitou a identificação do suspeito.

Versão do suspeito

Localizado em casa, onde dormia, o homem apresentou uma versão diferente do caso. Ele afirmou que conheceu a mulher no forró por volta das 3h da manhã, e os dois dançaram e consumiram bebidas de forma moderada. Segundo ele, a relação sexual ocorreu de forma consensual, depois de a própria mulher sugerir que saíssem do forró.

Ainda de acordo com o suspeito, após retornarem ao evento para procurar o irmão da jovem, ele sugeriu que ela pedisse um carro por aplicativo. Ele alega que, a partir desse momento, a mulher passou a apresentar comportamento agressivo e o ameaçou, dizendo que o acusaria de estupro caso não a levasse para casa.

O homem afirmou que decidiu não continuar a carona e que, depois de a mulher começar a gritar que ele a tinha estuprado, pessoas se aproximaram. Ele disse que tentou acionar a polícia e que precisou usar força para retirá-la do carro porque ela não queria sair. Em seguida, voltou para casa. O suspeito afirmou que tudo não passou de um mal-entendido e disse estar disposto a colaborar com as investigações.

Investigação

A Polícia Militar informou que serão analisados os registros das ligações feitas pela vítima, incluindo chamadas para o irmão e para o 190, além de imagens de câmeras de segurança da região e do estabelecimento. Até o momento, as imagens ainda não foram acessadas.