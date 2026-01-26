Assine
AFOGAMENTO

Bombeiros resgatam corpo de mulher no Rio Mosquito

Mulher estava desaparecida desde o último sábado. Seus pertences foram encontrados na margem do rio

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
26/01/2026 09:24

As sandálias da vítima foram encontrados no sábado, às margens do Rio Mosquito
O corpo de uma mulher de 25 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no final desse domingo (25/1), no Rio Mosquito, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais.

A vítima estava desaparecida desde a manhã de sábado, quando saiu de casa para nadar. Como não retornou até meados da tarde, os familiares registraram uma queixa de desaparecimento.

A primeira guarnição dos bombeiros foi até o Rio Mosquito e encontrou os chinelos e pertences da vítima, na areia, nas margens do rio. Uma busca foi iniciada imediatamente e interrompida ao anoitecer.

As buscas foram retomadas na manhã de domingo. A operação contou com mergulhadores dos bombeiros. Depois de 40 minutos de operação, o corpo da vítima foi localizado submerso, a aproximadamente 50 metros do ponto indicado pelos pertences encontrados à margem do rio.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e em seguida, o corpo foi liberado para uma funerária.

