Bombeiros resgatam corpo de mulher no Rio Mosquito
Mulher estava desaparecida desde o último sábado. Seus pertences foram encontrados na margem do rio
compartilheSIGA
O corpo de uma mulher de 25 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no final desse domingo (25/1), no Rio Mosquito, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A vítima estava desaparecida desde a manhã de sábado, quando saiu de casa para nadar. Como não retornou até meados da tarde, os familiares registraram uma queixa de desaparecimento.
A primeira guarnição dos bombeiros foi até o Rio Mosquito e encontrou os chinelos e pertences da vítima, na areia, nas margens do rio. Uma busca foi iniciada imediatamente e interrompida ao anoitecer.
- MG: corpo de criança de 7 anos levada por enxurrada é encontrado
- Corpo de adolescente desaparecido é resgatado no Rio das Mortes
- Criança de 3 anos morre afogada em piscina residencial de cidade mineira
As buscas foram retomadas na manhã de domingo. A operação contou com mergulhadores dos bombeiros. Depois de 40 minutos de operação, o corpo da vítima foi localizado submerso, a aproximadamente 50 metros do ponto indicado pelos pertences encontrados à margem do rio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e em seguida, o corpo foi liberado para uma funerária.