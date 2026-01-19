Vídeo: Bombeiros dão dicas de segurança em trilhas, rios e cachoeiras
Saiba o que fazer para diminuir as chances de sofrer acidentes em atividades ao ar livre. Imprudência e despreparo são uns dos erros mais comuns
compartilheSIGA
Cachoeiras, rios e lagos são atrações naturais muito procuradas nos meses de férias escolares, feriados prolongados ou fins de semana de muito sol. Porém, essas atividades ao ar livre levantam uma preocupação importante: os riscos de afogamentos e acidentes que podem transformar lazer em tragédia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Fizemos este vídeo #Praentender como diminuir ou mesmo evitar os perigos de acidentes em cachoeiras, rios e trilhas. Porém, nunca se esqueça: em caso de emergência, ligue 193.
O número de pessoas que morreram por afogamento em rios e cachoeiras de Minas Gerais aumentou 11% em 2025, na comparação com 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foram 274 pessoas que perderam a vida em 2025 por esse motivo, contra 246 no ano anterior.
Leia Mais
“Esse aumento se deve a uma conjunção de fatores. Um deles pode ser a quantidade de feriados prolongados, o que aumenta a possibilidade de pessoas buscarem esse lazer em rios e cachoeiras, locais que podem apresentar o risco de afogamento”, explica o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A maioria das vítimas de afogamento em rios e cachoeira de Minas são do sexo masculino, sendo praticamente nove em cada 10 ocorrências adultos entre 20 e 29 anos.
Como diminuir o afogamento de crianças?
- Não deixem crianças na água sem a supervisão de um adulto
- A vigilância tem de ser constante e junto à criança
- Não confie apenas em boias
- Evite brincadeiras imprudentes
“Já para o público jovem e adulto, as causas mais comuns de acidentes estão ligadas à imprudência. Muitas pessoas se expõem ao risco de afogamento desnecessariamente, saltando de locais elevados, por exemplo. Outra situação é a mistura de bebida alcoólica com atividade na água”, detalha o tenente Henrique Barcellos.
Planeje antes de pegar uma trilha
Outra atividade ao ar livre que merece muita atenção por parte dos praticantes é fazer trilhas. Pedras, ribanceiras, terreno escorregadio e mudanças climáticas repentinas são apenas alguns dos motivos que podem provocar acidentes graves. “A previsão de chuva forte pode deixar algumas regiões inundadas, mudando a formação das trilhas e fazendo com que as pessoas fiquem perdidas”, explica o porta-voz dos Bombeiros.
Como evitar acidentes em trilhas?
- Pesquise sobre a trilha antes de viajar
- Dê preferência para trilhas sinalizadas
- Não faça trilhas com grau de dificuldade além da sua capacidade
- Dê preferência para trilhas que tenham guias com experiência nela
- Use roupas e calçados adequados para a trilha
- Não consuma bebida alcoólica ao fazer trilhas
- Leve água, alimentos e lanternas para qualquer trilha
“Um cuidado importante é avisar uma pessoa que não está no seu passeio que você vai fazer essa trilha, informando o itinerário e a previsão de retorno. Pode ser que lá (na trilha) você fique sem sinal e essa pessoa pode ser a primeira ou a única a perceber que você não retornou e acionar o Corpo de Bombeiros”, alerta o tenente Henrique Barcellos
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Conheça o #PraEntender
O #PraEntender é uma série especial de reportagens em texto e vídeo do Estado de Minas que explica de um jeito didático - e com ajuda de especialistas - temas de grande repercussão no Brasil e no exterior.