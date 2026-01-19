Vídeo: Bombeiros dão dicas de segurança em trilhas, rios e cachoeiras

Cachoeiras, rios e lagos são atrações naturais muito procuradas nos meses de férias escolares, feriados prolongados ou fins de semana de muito sol. Porém, essas atividades ao ar livre levantam uma preocupação importante: os riscos de afogamentos e acidentes que podem transformar lazer em tragédia.

Fizemos este vídeo #Praentender como diminuir ou mesmo evitar os perigos de acidentes em cachoeiras, rios e trilhas. Porém, nunca se esqueça: em caso de emergência, ligue 193.

O número de pessoas que morreram por afogamento em rios e cachoeiras de Minas Gerais aumentou 11% em 2025, na comparação com 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foram 274 pessoas que perderam a vida em 2025 por esse motivo, contra 246 no ano anterior.

“Esse aumento se deve a uma conjunção de fatores. Um deles pode ser a quantidade de feriados prolongados, o que aumenta a possibilidade de pessoas buscarem esse lazer em rios e cachoeiras, locais que podem apresentar o risco de afogamento”, explica o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A maioria das vítimas de afogamento em rios e cachoeira de Minas são do sexo masculino, sendo praticamente nove em cada 10 ocorrências adultos entre 20 e 29 anos.

Como diminuir o afogamento de crianças?

Não deixem crianças na água sem a supervisão de um adulto

A vigilância tem de ser constante e junto à criança

Não confie apenas em boias

Evite brincadeiras imprudentes

“Já para o público jovem e adulto, as causas mais comuns de acidentes estão ligadas à imprudência. Muitas pessoas se expõem ao risco de afogamento desnecessariamente, saltando de locais elevados, por exemplo. Outra situação é a mistura de bebida alcoólica com atividade na água”, detalha o tenente Henrique Barcellos.

Planeje antes de pegar uma trilha

Outra atividade ao ar livre que merece muita atenção por parte dos praticantes é fazer trilhas. Pedras, ribanceiras, terreno escorregadio e mudanças climáticas repentinas são apenas alguns dos motivos que podem provocar acidentes graves. “A previsão de chuva forte pode deixar algumas regiões inundadas, mudando a formação das trilhas e fazendo com que as pessoas fiquem perdidas”, explica o porta-voz dos Bombeiros.

Como evitar acidentes em trilhas?

Pesquise sobre a trilha antes de viajar

Dê preferência para trilhas sinalizadas

Não faça trilhas com grau de dificuldade além da sua capacidade

Dê preferência para trilhas que tenham guias com experiência nela

Use roupas e calçados adequados para a trilha

Não consuma bebida alcoólica ao fazer trilhas

Leve água, alimentos e lanternas para qualquer trilha

“Um cuidado importante é avisar uma pessoa que não está no seu passeio que você vai fazer essa trilha, informando o itinerário e a previsão de retorno. Pode ser que lá (na trilha) você fique sem sinal e essa pessoa pode ser a primeira ou a única a perceber que você não retornou e acionar o Corpo de Bombeiros”, alerta o tenente Henrique Barcellos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conheça o #PraEntender

O #PraEntender é uma série especial de reportagens em texto e vídeo do Estado de Minas que explica de um jeito didático - e com ajuda de especialistas - temas de grande repercussão no Brasil e no exterior.