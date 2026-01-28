Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO OESTE

BH: acidente envolvendo caminhão interdita um dos sentidos da Av. Amazonas

Veículo de carga tombou na altura do Bairro Prado e bloqueou o trânsito na via, em direção a Contagem

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
28/01/2026 19:37 - atualizado em 28/01/2026 23:07

compartilhe

SIGA
x
Veículo bloqueou completamente a pista em sentido a Contagem
Veículo bloqueou completamente a pista em sentido a Contagem crédito: BH Trans/Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão interditou a Avenida Amazonas, em sentido a Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da BHTrans, o veículo de carga tombou próximo ao cruzamento com a Rua Maranguape.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em decorrência da interdição, o trânsito na Avenida Amazonas, em direção a Contagem, registra grande congestionamento. Veículos que já estão no local são obrigados a fazer um retorno, e o fluxo foi desviado pelas ruas Maranguape e Brumadinho. A recomendação é que os motoristas busquem rotas alternativas e evitem a região.

Leia Mais

A BHTrans informou, por meio de postagens, que um reboque superpesado já está no local para retirar o caminhão tombado. Os veículos que farão o transbordo da carga também estão a postos, mas todos esses procedimentos só poderão ser realizados após a inspeção, por uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), de um poste de energia elétrica que foi atingido durante o acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aguarde mais informações. 

Tópicos relacionados:

acidente interdita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay