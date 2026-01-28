BH: acidente envolvendo caminhão interdita um dos sentidos da Av. Amazonas

Um acidente envolvendo um caminhão interditou a Avenida Amazonas, em sentido a Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da BHTrans, o veículo de carga tombou próximo ao cruzamento com a Rua Maranguape.

Em decorrência da interdição, o trânsito na Avenida Amazonas, em direção a Contagem, registra grande congestionamento. Veículos que já estão no local são obrigados a fazer um retorno, e o fluxo foi desviado pelas ruas Maranguape e Brumadinho. A recomendação é que os motoristas busquem rotas alternativas e evitem a região.

A BHTrans informou, por meio de postagens, que um reboque superpesado já está no local para retirar o caminhão tombado. Os veículos que farão o transbordo da carga também estão a postos, mas todos esses procedimentos só poderão ser realizados após a inspeção, por uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), de um poste de energia elétrica que foi atingido durante o acidente.

Aguarde mais informações.