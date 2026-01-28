BH: novas faixas exclusivas para ônibus começam a operar nesta quinta-feira

A operação das faixas exclusivas de ônibus das Avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo, ambas na Região Centro-Sul da capital mineira, começa nesta quinta-feira (29/1). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), elas vão fazer a ligação com as faixas exclusivas das Avenidas Nossa Senhora do Carmo e Augusto de Lima, dando continuidade à priorização dos coletivos.

O novo corredor de ônibus abrange toda a extensão das Av. João Pinheiro e Cristóvão Colombo, passando pelas Praças da Liberdade e da Savassi, nos dois sentidos de circulação, conforme o Executivo municipal.





As faixas da direita (próximas às calçadas) serão exclusivas para os ônibus de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 19h30. Táxis também estão autorizados a circular nessas vias. Nos demais horários, a faixa poderá ser utilizada por outros veículos. Já a partir desta quinta-feira (29/1), vai haver fiscalização eletrônica nas vias.

A intervenção faz parte do Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo, que, de acordo com a PBH, tem como objetivo “melhorar o desempenho operacional dos ônibus, oferecer mais conforto aos usuários e contribuir para a fluidez do tráfego.” De acordo com o Executivo municipal, 19 linhas do transporte coletivo circulam entre as Avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo.

Adequações nas vias

A PBH informa que, na Avenida João Pinheiro, o pavimento das pistas de rolamento foi revitalizado e a pintura das faixas de tráfego foi renovada. Vagas de estacionamento e ciclovia foram mantidas.

A Avenida Cristóvão Colombo recebeu novo pavimento, novas placas e pinturas no solo, incluindo travessias de pedestres, além de alterações em estacionamentos. A PBH afirma ainda que, em preparação para a faixa exclusiva, o cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Fernandes Tourinho recebeu novos semáforos veiculares e de pedestres em dezembro do ano passado.

No cruzamento das Avenidas Cristóvão Colombo e do Contorno, as travessias e os semáforos foram reposicionados devido à ampliação das ilhas de pedestres.

Quais serão as mudanças nos estacionamentos?

A prefeitura informa que, para adequar a Avenida Cristóvão Colombo à faixa exclusiva, foram feitas mudanças nos estacionamentos no quarteirão entre as Ruas Sergipe e Tomé de Souza, no sentido da Praça da Savassi. Confira as mudanças:

O estacionamento Rotativo na Cristóvão Colombo vai funcionar em horário diferente do restante da cidade e passa a ser permitido das 9h às 17h.

O estacionamento das motocicletas será proibido nos horários de operação das faixas exclusivas, das 6h às 9h e das 17h às 19h30.

Os estacionamentos de veículos credenciados (especial) foram transferidos para a Rua Tomé de Souza, entre a Cristóvão Colombo e a Sergipe. Os de carga e descarga foram realocados para a Sergipe, entre Cristóvão Colombo e a Rua Tomé de Souza.

Mudanças nos pontos de ônibus

A PBH informa ainda que vai haver mudanças nos pontos de ônibus. Na Avenida João Pinheiro, as linhas que param em frente ao Colégio Estadual Afonso Pena foram divididas. Parte permanecerá no ponto atual e outras serão transferidas para uma nova parada, criada a aproximadamente 50 metros de distância.

Na Avenida Cristóvão Colombo, as linhas do ponto localizado entre a Praça da Liberdade e a Rua Sergipe também foram divididas, ficando em dois locais de parada, no mesmo quarteirão.

Linhas que continuam parando no ponto da Av. João Pinheiro, 450:

10

2101

2103

4106

4111

5104

9106

Linhas cujo ponto foi transferido da Av. João Pinheiro, 450, para a Av. João Pinheiro, 500:

2104

4032

4034

5106

5107

8001A

8106

8107

Linhas que continuam parando no ponto da Av. Cristóvão Colombo, 629:

2104

4032

4034

5106

5107

8001A

8106

8107

SC04B

Linhas cujo ponto foi transferido da Av. Cristóvão Colombo, 629, para da Av. Cristóvão Colombo, 683:

10

2101

2103

2152

4106

4111

5104

8102

9105

9106

A PBH afirma que os pontos já contam com cartazes informativos indicando os locais das linhas para os usuários. Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) estiveram nos pontos para alertar, com antecedência, sobre as alterações.

A BHTrans também realizou, no local, um trabalho itinerante de informação e orientação aos pedestres, motoristas, motociclistas e passageiros do transporte coletivo, conforme a prefeitura.