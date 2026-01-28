Assine
CONGONHAS

Deputada convoca audiência pública após vazamentos de estruturas da Vale

Após os extravasamentos registrados na cidade da Região Central de MG, parlamentar também propôs visita técnica nas minas

28/01/2026 15:51

Rompimento de dique em barragem da Vale deixa moradores apreensivos
Rompimento de estrutura na barragem da Vale Mina da Viga crédito: Edesio Ferreira/EM

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) quer investigar os impactos dos incidentes envolvendo estruturas da mineradora Vale, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A parlamentar protocolou uma série de requerimentos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nessa terça-feira (27/1), solicitando informações e vistoria das estruturas. 

A medida foi feita após o registro de dois extravasamentos em estruturas localizadas nas minas de Fábrica e de Viga, ambas pertencentes à empresa, ocorridos em um intervalo de cerca de 12 horas, no último domingo (25/1).

A parlamentar solicita a realização de uma audiência pública para debater as consequências ambientais e sociais do rompimento de um dique e o extravasamento de outras estruturas da Vale, além da segurança da população local, as medidas de prevenção e monitoramento.

Foram convidados pela deputada, a mineradora, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), movimentos sociais, a prefeitura, a Câmara Municipal e moradores do município.

Além da audiência, um segundo requerimento foca na fiscalização direta. A deputada propõe uma visita técnica às minas Fábrica e Viga. O intuito é verificar as condições de segurança das estruturas minerárias, considerando os extravasamentos de rejeitos que ocorreram, bem como os riscos à proteção da população, das pessoas atingidas, dos territórios e do meio ambiente. 

