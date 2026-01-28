Deputada convoca audiência pública após vazamentos de estruturas da Vale

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) quer investigar os impactos dos incidentes envolvendo estruturas da mineradora Vale, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A parlamentar protocolou uma série de requerimentos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nessa terça-feira (27/1), solicitando informações e vistoria das estruturas.

A medida foi feita após o registro de dois extravasamentos em estruturas localizadas nas minas de Fábrica e de Viga, ambas pertencentes à empresa, ocorridos em um intervalo de cerca de 12 horas, no último domingo (25/1).

A parlamentar solicita a realização de uma audiência pública para debater as consequências ambientais e sociais do rompimento de um dique e o extravasamento de outras estruturas da Vale, além da segurança da população local, as medidas de prevenção e monitoramento.

Foram convidados pela deputada, a mineradora, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), movimentos sociais, a prefeitura, a Câmara Municipal e moradores do município.

Além da audiência, um segundo requerimento foca na fiscalização direta. A deputada propõe uma visita técnica às minas Fábrica e Viga. O intuito é verificar as condições de segurança das estruturas minerárias, considerando os extravasamentos de rejeitos que ocorreram, bem como os riscos à proteção da população, das pessoas atingidas, dos territórios e do meio ambiente.