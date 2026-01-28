Prefeitura de Congonhas aponta problemas em drenagem de dique; CSN contesta

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, realizou vistorias pela fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas na área interna da CSN Mineração, e constatou problemas de drenagem nas estruturas. A informação foi confirmada pelo Executivo por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (28/1). A mineradora, no entanto, contesta a versão.

Conforme a gestão municipal, as vistorias foram feitas após o recebimento de denúncias, e tiveram caráter preventivo e técnico. Durante os trabalhos, não foi identificada qualquer situação de rompimento de sumps ou de outras estruturas do dique.

Por outro lado, a prefeitura afirmou que foram constatados episódios de carreamento de resíduos por enxurrada, decorrentes de deficiências nos sistemas de drenagem das vias internas da mineradora.

"No Dique do Fraille, na região do Bairro Plataforma, verificou-se carreamento significativo de resíduos, o que motivou a exigência de adequações estruturais, de forma que a estrutura passe a suportar adequadamente o elevado volume de material proveniente de diferentes direções, evitando riscos de extravasamento", diz em nota.

Já na Cachoeira de Santo Antônio, foi observado carreamento de material por fortes enxurradas no sentido do Rio Santo Antônio, afluente do Paraopeba, segundo informado ainda pelo Executivo.

A Secretaria de Meio Ambiente de Congonhas ainda observou que as estruturas estão estáveis mas, devido aos problemas de drenagem identificados e aos danos ambientais decorrentes do carreamento de resíduos da atividade minerária, a administração irá lavrar autos de infração contra a mineradora.

Além disso, foram solicitados à CSN esclarecimentos técnicos atualizados sobre a integridade, a estabilidade e a gestão de riscos das estruturas associadas à atividade minerária no município.

O que diz a CSN?

A empresa informou, também em nota, que estiveram na Companhia por diversas vezes para inspeção de suas estruturas e operações. "Durante as vistorias, segundo manifestação da própria prefeitura de Congonhas, foi constatado que não houve qualquer extravasamento, transbordamento, rompimento ou anormalidade em quaisquer das estruturas de barragem ou contenção de sedimentos da Companhia", alegou.

Em relação às deficiências nos sistemas de drenagem, a mineradora sustentou que, "o carreamento está relacionado exclusivamente à drenagem de estradas de terra e acessos da região, assim como o eventual carreamento de galhos em decorrência das fortes chuvas, sem qualquer relação com barragens ou com as atividades operacionais da Companhia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A CSN ainda mencionou que as estruturas inspecionadas têm a função de contenção de sedimentos e passam por manutenções e limpezas periódicas. "Assim, as intervenções realizadas são rotineiras, fazem parte do plano de chuvas da CSN Mineração e visam ampliar a capacidade de drenagem e reforçar a segurança da área", concluiu em comunicado.