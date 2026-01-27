Comitê do Rio Paraopeba faz vistoria em estruturas da Vale

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba está deslocando uma comitiva para os locais onde houveram os vazamentos de água das minas da Vale, em Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, no último domingo (25/1). A informação foi confirmada pelo presidente do Comitê, Heleno Maia, na tarde desta terça-feira (27/1).

Segundo ele, o objetivo é fiscalizar se o extravasamento provocou danos e atingiu os recursos hídricos da Bacia do Paraopeba. Também está na pauta, vistoriar quais as medidas mitigadoras estão sendo adotadas pela mineradora responsável.

Heleno afirmou que, a equipe está a caminho do local, e que serão feitas visitas nas estruturas.

De acordo com a Prefeitura de Congonhas, o vazamento atingiu o Rio Goiabeiras, que atravessa parte da área urbana do município, até chegar ao Rio Maranhão nas proximidades da rodoviária, já na parte central do município.

Este último, conforme o Executivo, deságua no Paraopeba, o mesmo que passa por Brumadinho e que foi atingido pelo rompimento de barragem da Vale há sete anos.

Mineradora nega danos

Procurada pelo Estado de Minas, a Vale comunicou que os extravasamentos de água identificados em Congonhas e Ouro Preto foram contidos, ninguém se feriu, e a população e as comunidades próximas não foram afetadas.

"Nenhuma das duas situações tem qualquer relação com as barragens da Vale na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana. A Vale esclarece ainda que não houve carreamento de rejeitos de mineração, apenas água com sedimentos (terra)", disse em nota.

A mineradora também afirmou que ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas são realizadas periodicamente. "A empresa reforça esses procedimentos durante o intenso período chuvoso. As causas dos dois extravasamentos estão sendo apuradas e os aprendizados extraídos serão imediatamente incorporados aos planos de chuva da companhia", concluiu.