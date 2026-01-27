Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Comitê do Rio Paraopeba faz vistoria em estruturas da Vale

Comitiva vai detectar se o extravasamento atingiu os recursos hídricos da Bacia do Paraopeba

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/01/2026 15:10

compartilhe

SIGA
x
Extravasamento de água na mina da viga, em Congonhas (MG), não deixou vítimas, mas prefeitura analisa danos ambientais
Extravasamento de água na mina da viga, em Congonhas (MG), não deixou vítimas, mas prefeitura analisa danos ambientais crédito: Prefeitura de Congonhas

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba está deslocando uma comitiva para os locais onde houveram os vazamentos de água das minas da Vale, em Congonhas e Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, no último domingo (25/1). A informação foi confirmada pelo presidente do Comitê, Heleno Maia, na tarde desta terça-feira (27/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo ele, o objetivo é fiscalizar se o extravasamento provocou danos e atingiu os recursos hídricos da Bacia do Paraopeba. Também está na pauta, vistoriar quais as medidas mitigadoras estão sendo adotadas pela mineradora responsável.

Heleno afirmou que, a equipe está a caminho do local, e que serão feitas visitas nas estruturas.

Leia Mais

De acordo com a Prefeitura de Congonhas, o vazamento atingiu o Rio Goiabeiras, que atravessa parte da área urbana do município, até chegar ao Rio Maranhão nas proximidades da rodoviária, já na parte central do município. 

Este último, conforme o Executivo, deságua no Paraopeba, o mesmo que passa por Brumadinho e que foi atingido pelo rompimento de barragem da Vale há sete anos.

Mineradora nega danos

Procurada pelo Estado de Minas, a Vale comunicou que os extravasamentos de água identificados em Congonhas e Ouro Preto foram contidos, ninguém se feriu, e a população e as comunidades próximas não foram afetadas. 

Leia Mais

"Nenhuma das duas situações tem qualquer relação com as barragens da Vale na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana. A Vale esclarece ainda que não houve carreamento de rejeitos de mineração, apenas água com sedimentos (terra)", disse em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mineradora também afirmou que ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas são realizadas periodicamente. "A empresa reforça esses procedimentos durante o intenso período chuvoso. As causas dos dois extravasamentos estão sendo apuradas e os aprendizados extraídos serão imediatamente incorporados aos planos de chuva da companhia", concluiu.

Tópicos relacionados:

brumadinho dano minas-gerais rio-paraopeba vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay