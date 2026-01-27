Vale suspende operações nas minas que tiveram extravasamento de água

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A mineradora Vale suspendeu as operações nas minas de Fábrica, no distrito de Pires, em Ouro Preto (MG), e de Viga, em Congonhas (MG), ambas na Região Central do estado, depois de ambas transbordarem no domingo (25/1). Em um intervalo de cerca de 12 horas, as duas tiveram um extravasamento de água e inundaram a região com lama. Diante dos incidentes, o governo estadual anunciou autuar a empresa. Já a Prefeitura de Congonhas informou que houve atraso na comunicação do incidente e dos danos ambientais causados.

Em nota, a Vale afirmou que suspendeu as operações nas unidades que se manifestará futuramente sobre as autuações. A mineradora reforçou que está colaborando com as autoridades competentes e prestando esclarecimentos necessários. No entanto, o Executivo de Congonhas defende que a empresa demorou cerca de sete horas para informar sobre o ocorrido na mina de Viga. De acordo com a Defesa Civil de Congonhas, análises constataram que o atraso na comunicação do incidente implicou em danos ambientais.

"A Vale informa que recebeu ofício da Prefeitura Municipal de Congonhas, por meio do qual foram determinadas a suspensão de alvarás de funcionamento das atividades da Vale atreladas às referidas permissões nas unidades de Fábrica e Viga, bem como a adoção de medidas emergenciais de controle, monitoramento e mitigação ambiental pela Companhia", diz a nota. A mineradora também reforçou o compromisso com a segurança das pessoas e de suas operações, esclarecendo que as barragens na região seguem "com condições de estabilidade e segurança inalteradas, sendo monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana".

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, foram identificados danos ambientais decorrentes do carreamento de sedimentos e assoreamento de cursos d’água afluentes do Rio Maranhão. Por isso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) determinou que a mineradora cumpra medidas emergenciais, incluindo ações de limpeza do local afetado e monitoramento do curso d’água atingido. Segundo o órgão estadual, também será solicitado à empresa um plano de recuperação ambiental para limpeza das margens, desassoreamento e demais medidas necessárias à recuperação do curso d’água afetado.



Já as ações para mitigação dos danos ambientais estão sendo determinadas a partir da atuação técnica da Defesa Civil para então, depois, oficializar em Auto de Fiscalização à empresa. O órgão estadual informou que vai autuar a Vale com base no Decreto nº 47.383/2018, com fundamento no artigo 112. A conjuntura indica intervenções de qualquer natureza que resultem em "poluição, degradação ou danos aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população".

Outro artigo utilizado na fundamentação da decisão foi o 116, que implica "deixar de comunicar a ocorrência de acidente com danos ambientais, em até duas horas, contadas do horário em que ocorreu o acidente". De acordo com a Prefeitura de Congonhas, a notificação sobre o vazamento ocorreu cerca de sete horas depois.



Danos ambientais

De acordo com a Prefeitura de Congonhas, a primeira ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil, que constatou o transbordamento de água para o Rio Maranhão. Não houve bloqueio de vias nem comunidades atingidas, mas Vale garantiu, nessa segunda-feira (26/1), que o transbordamento de água nas duas minas não liberou rejeito de minério para cursos d’água das cidades em questão.

O vice-presidente executivo técnico da Vale, Rafael Bittar, explicou que o grande volume de chuvas dos últimos dias foi o responsável pelo extravasamento de água das minas. Além disso, ressaltou que os eventos foram independentes. Bittar destacou que a média de chuvas para janeiro é de 300 milímetros (mm) mm na região. “Nos últimos três, quatro dias, tivemos cerca de 280 mm, ou seja, choveu de uma maneira concentrada, e o plano de chuva não foi suficiente nesses dois locais para absorver toda essa chuva, permitindo alguns problemas pontuais.”

No entanto, o Executivo municipal informou que os alvarás de funcionamento da empresa na cidade serão suspensos, devido ao atraso na comunicação do incidente, além de prejuízos estruturais, materiais e ambientais. O prefeito de Congonhas, Anderson Cabido (PSB), disse que ficou surpreso ao saber que a estrutura que rompeu não estava sendo monitorada pela Vale. “O impacto ambiental é significativo e se soma ao impacto histórico”, afirmou. De acordo com ele, o “extravasamento de um dique de contenção de água” carregou não só o material que tinha dentro da barragem, mas tudo o que estava estava adiante, causando um “impacto ambiental significativo”.

Esse material, segundo Cabido, que corresponde a cerca de 263 mil metros quadrados de lama, chegou no Rio Goiabeiras através de córregos que o abastecem e atingiu o rio Maranhão, que passa por dentro da área urbana da cidade. “Ainda que não seja uma barragem de rejeitos de minério, é uma barragem de água, que comporta um grande volume, e que deveria, na nossa avaliação ser monitorada”, defendeu.