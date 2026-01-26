Assine
overlay
Início Gerais
TRANSBORDAMENTO

Minas que transbordaram ficam cerca de 20km de distância uma da outra

A primeira estrutura que extravasou fica no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas, já a segunda está localizada em Congonhas 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/01/2026 12:16 - atualizado em 26/01/2026 12:17

compartilhe

SIGA
x
A Defesa Civil está na Mina Viga, em Congonhas, fazendo o monitoramento da situação
A Defesa Civil está na Mina Viga, em Congonhas, fazendo o monitoramento da situação crédito: Defesa Civil de Congonhas

A mina Viga, que teve um extravasamento de água na noite desse domingo (25/1), fica a cerca de 20km do reservatório da mina Fábrica, onde aconteceu o primeiro transbordamento, na madrugada de domingo. Ambas as estruturas pertencem à mineradora Vale. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


A mina Viga fica localizada na estrada Esmeril, em Congonhas, Região Central de Minas. De acordo com a prefeitura da cidade, o extravasamento de água aconteceu entre a Plataforma e o Esmeril. A ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil, que constatou o transbordamento de água para o rio Maranhão. Não houve bloqueio de vias nem comunidades atingidas. O impacto registrado é de natureza ambiental, segundo o Executivo Municipal. Equipes da Defesa Civil Municipal permanecem no local, monitorando a situação. 

Leia Mais


Já o reservatório da mina Fábrica, está localizado no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas, na Região Central do estado. A estrutura transbordou na madrugada de domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, três oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação e paralisou as operações. Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados. 


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais informou que acompanha o incidente ocorrido em estrutura da Vale em Ouro Preto e solicitou informações às Defesas Civis de Congonhas e do estado de Minas Gerais sobre as medidas adotadas no local.

Tópicos relacionados:

congonhas dique minas-gerais ouro-preto rompimentodebarragens vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay