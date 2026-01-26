Minas que transbordaram ficam cerca de 20km de distância uma da outra

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A mina Viga, que teve um extravasamento de água na noite desse domingo (25/1), fica a cerca de 20km do reservatório da mina Fábrica, onde aconteceu o primeiro transbordamento, na madrugada de domingo. Ambas as estruturas pertencem à mineradora Vale.





A mina Viga fica localizada na estrada Esmeril, em Congonhas, Região Central de Minas. De acordo com a prefeitura da cidade, o extravasamento de água aconteceu entre a Plataforma e o Esmeril. A ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil, que constatou o transbordamento de água para o rio Maranhão. Não houve bloqueio de vias nem comunidades atingidas. O impacto registrado é de natureza ambiental, segundo o Executivo Municipal. Equipes da Defesa Civil Municipal permanecem no local, monitorando a situação.





Já o reservatório da mina Fábrica, está localizado no distrito de Pires, na divisa entre Ouro Preto e Congonhas, na Região Central do estado. A estrutura transbordou na madrugada de domingo (25/1) e provocou uma inundação de lama que atingiu o escritório, três oficinas e o almoxarifado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

A água chegou a cerca de 1,5 m de altura, interrompeu a captação e paralisou as operações. Cerca de 200 trabalhadores foram evacuados.





Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais informou que acompanha o incidente ocorrido em estrutura da Vale em Ouro Preto e solicitou informações às Defesas Civis de Congonhas e do estado de Minas Gerais sobre as medidas adotadas no local.