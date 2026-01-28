Minas Gerais confirma quarta morte em decorrência das chuvas neste verão

Um homem de 50 anos morreu ao tentar atravessar, de moto, uma enxurrada em Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas Gerais, nessa segunda-feira (26/1). Segundo a Defesa Civil Estadual, essa é a quarta morte causada pelas precipitações no período chuvoso de 2025-2026, que começou em 1º de outubro.

A vítima, Vanoir Adão, tentou atravessar uma área alagada pelo transbordamento de um córrego e acabou sendo arrastado pela água.

Além dos quatro óbitos causados pelas chuvas, a Defesa Civil de Minas Gerais registrou que, até o momento nesse período chuvoso, 3 mil pessoas ficaram desalojadas e 483 desabrigadas no estado. Além disso, os dados apontam que 433 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelos desastres causados pelas chuvas no estado.

Ao fim de janeiro do ano passado, Minas já registrava 26 óbitos. O total de desalojados representava 3.580 pessoas e 421 estavam desabrigadas. A Defesa Civil define pessoas desalojadas como aquelas que, em decorrência de desastres, precisam sair de suas casas, mas não necessitam de abrigo público, como é o caso de pessoas que vão para a casa familiares, por exemplo. Já as pessoas desabrigadas, são aquelas que precisam de abrigo público.

Mortes do período chuvoso

A primeira morte registrada em decorrência das chuvas foi a de Luigi de Jesus Aurichio, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O menino de 5 anos teve morte cerebral após um soterramento provocado por um deslizamento de terra, no dia 16 de dezembro de 2025.

Assim como o óbito registrado nesta semana, as outras duas mortes do período chuvoso também ocorreram no Sul de Minas. No dia 5 de janeiro, Ana Paula de Jesus Oliveira, de 30 anos, morreu após ser atingida por um raio enquanto descia de tirolesa em São Tomé das Letras. Ana Paula reisidia em Betim e estava na cidade a passeio.

Na última semana, a Defesa Civil confirmou a terceira morte do período, em Pouso Alegre. No dia 19 de janeiro, João Miguel, de 7 anos, foi arrastado por uma enxurrada durante um temporal.