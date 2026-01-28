Ciclone pode causar chuva e queda de granizo em Minas; veja

A formação de um ciclone no litoral da Região Sudeste do Brasil poderá causar chuvas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais, a partir desta sexta-feira (30/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na área da Serra da Mantiqueira, o total de chuva previsto supera os 100mm. A atuação do ciclone no Oceano Atlântico também deve favorecer a ocorrência de tempestades com possibilidade de queda de granizo. Em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro.

No sábado (31/1), as áreas de chuva devem se concentrar entre o Triângulo Mineiro e o Rio de Janeiro, com acumulados que podem, pontualmente, superar os 100 mm em 24 horas.

A previsão indica que a atuação persistente do ciclone, até o início da próxima semana, favorece a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo até o Mato Grosso, o que pode configurar um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas nas redes sociais e portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e adotar medidas de precaução, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e transtornos causados por ventos fortes e raios.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.