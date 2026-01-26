Maior chuva da história de Elói Mendes causa estragos no município

O município de Elói Mendes, no Sul de Minas, enfrentou a maior chuva de sua história nesse fim de semana. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, a cidade registrou 103,4mm de chuva só no domingo (25/1). Dentre os estragos, o temporal provocou o fechamento de uma unidade de saúde, deixou 26 pessoas ilhadas e causou alagamentos e quedas de muros.

As ocorrências relacionadas à chuva começaram por volta das 4h30 do domingo (25/1), segundo a Defesa Civil. Foram registradas nove ocorrências de quedas de muros de casas do município. Os bairros mais atingidos pelas chuvas foram São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida. Não houve feridos.

A chuva provocou a inundação da casa de bombas da estação de tratamento de água (SAAE) da cidade, afetando o funcionamento da estação e o abastecimento de água. Segundo a Defesa Civil, a SAAE opera agora com baixa captação e está trabalhando para restabelecer o funcionamento regular.

O Rio Sapucaí transbordou próximo a comunidade Aquenta Sol, na zona rural do município, deixando 26 pessoas ilhadas, que foram resgatadas pelos Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Quatro famílias da região tiveram que sair de suas casas, invadidas pela chuva. Todas as pessoas atingidas estão temporariamente na casa de familiares. A Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social do município está prestando auxílio a essas famílias.

A Defesa Civil informou que aguarda um período de estiagem para realizar uma avaliação dos danos nas residências atingidas, uma vez que a previsão meteorológica indica que a chuva deve permanecer até esta quarta-feira (28/1).

A chuva também derrubou o muro da unidade de saúde Padre Cláudio, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, que foi invadida pela enxurrada. A unidade teve o funcionamento interrompido e a Defesa Civil realiza a limpeza e os devidos reparos no local nesta segunda-feira (26/1).

Um carro também ficou alagado na Avenida Joaquim Balbino de Carvalho. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo, um Gol prata, ficou quase totalmente submerso e com a porta dianteira aberta. Não havia ninguém dentro do carro, que estava com todos os documentos regularizados. O veículo foi encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), mas o proprietário não foi localizado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice