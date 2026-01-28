Mais de 200 cidades de MG podem ter queda de granizo nesta quarta (28)
MG tem 231 municípios sob alerta amarelo para tempestades; veja quais são
Minas Gerais tem 231 cidades sob alerta amarelo, que indica perigo potencial de tempestade, nesta quarta-feira (28/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até o final desta quinta-feira (29/1).
Municípios podem enfrentar chuva entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40km/h-60 km/h), e queda de granizo. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Recomendações em caso de chuva:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios sob alerta:
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Belmiro Braga
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cascalho Rico
- Cássia
- Caxambu
- Centralina
- Chiador
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Medeiros
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Rio Paranaíba
- Rio Preto
- Romaria
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.