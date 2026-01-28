Mais de 200 cidades de MG podem ter queda de granizo nesta quarta (28)

Minas Gerais tem 231 cidades sob alerta amarelo, que indica perigo potencial de tempestade, nesta quarta-feira (28/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até o final desta quinta-feira (29/1).

Municípios podem enfrentar chuva entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40km/h-60 km/h), e queda de granizo. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.



Recomendações em caso de chuva:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Municípios sob alerta:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Araguari

Arantina

Araporã

Araxá

Arceburgo

Areado

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cascalho Rico

Cássia

Caxambu

Centralina

Chiador

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Medeiros

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedralva

Pedrinópolis

Perdizes

Pimenta

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Pratinha

Rio Paranaíba

Rio Preto

Romaria

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.