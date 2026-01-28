Vai chover em BH nesta quarta-feira (28/1)? Veja a previsão do tempo
Belo Horizonte teve vários dias chuvosos em janeiro, mas depois de friozinho, os termômetros devem ficar estáveis nesta quarta-feira (28/1)
Depois de um dia sem chuva, Belo Horizonte deve ter temperaturas amenas nesta quarta-feira (28/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o tempo fica um pouco mais estável do que nos dias anteriores, mas a capital ainda pode registrar chuva.
Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 16,1°C, às 6h, com sensação térmica de 7,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.
Mínimas registradas por regional em 23/1
- Barreiro: 18,1 °C, às 5h05.
- Centro-Sul: 17,5 °C, às 5h05.
- Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 7,3 °C, às 6h.
- Pampulha: 18,6 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.
- Venda Nova: 17,3 °C, às 5h40.
Chuva em janeiro
Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).