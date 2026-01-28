Vai chover em BH nesta quarta-feira (28/1)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de um dia sem chuva, Belo Horizonte deve ter temperaturas amenas nesta quarta-feira (28/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o tempo fica um pouco mais estável do que nos dias anteriores, mas a capital ainda pode registrar chuva.

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 16,1°C, às 6h, com sensação térmica de 7,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 23/1

Barreiro: 18,1 °C, às 5h05.

18,1 °C, às 5h05. Centro-Sul: 17,5 °C, às 5h05.

17,5 °C, às 5h05. Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 7,3 °C, às 6h.

16,1 °C, com sensação térmica de 7,3 °C, às 6h. Pampulha: 18,6 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.

18,6 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h. Venda Nova: 17,3 °C, às 5h40.

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações