Casa à prova de chuva: 5 dicas para evitar mofo e infiltrações

O período de chuvas intensas traz uma preocupação comum para muitas famílias: os danos causados pela umidade dentro de casa. Infiltrações, manchas escuras nas paredes e o temido mofo não são apenas problemas estéticos, mas também representam riscos para a saúde respiratória. Proteger o lar desses vilões é mais simples do que parece e começa com medidas preventivas.

Adotar algumas práticas simples pode evitar dores de cabeça e gastos com reparos emergenciais. Manter a casa segura e saudável durante a temporada de chuvas exige atenção a pontos específicos, desde o telhado até os cantos dos armários. A seguir, confira cinco dicas essenciais para blindar sua casa contra os efeitos da umidade.

Leia Mais

1. Inspecione o telhado e as calhas

A primeira linha de defesa da casa é o telhado. Verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas, pois elas são portas de entrada para a água da chuva. A limpeza das calhas também é fundamental. Folhas, galhos e outras sujeiras podem causar entupimentos, fazendo a água transbordar e se infiltrar pelas paredes e lajes. O ideal é realizar essa inspeção ao menos uma vez por ano, preferencialmente antes do início da temporada de chuvas.

2. Garanta a ventilação dos ambientes

Manter a casa arejada é uma das formas mais eficazes de combater o mofo. Mesmo em dias nublados ou chuvosos, abra as janelas por algumas horas para permitir a circulação do ar. Isso ajuda a reduzir a umidade interna e a secar possíveis pontos úmidos em paredes e móveis, dificultando a proliferação de fungos.

3. Afaste os móveis das paredes

Mantenha um pequeno espaço, de alguns centímetros, entre os móveis e as paredes, principalmente aquelas que dão para a área externa. Essa distância permite que o ar circule por trás dos armários e sofás, evitando o acúmulo de umidade e a formação de mofo em locais de difícil visualização e limpeza.

4. Fique de olho em sinais de infiltração

Pintura descascada, bolhas no reboco e manchas escuras ou amareladas são sinais claros de infiltração. Ao notar qualquer um desses indícios, procure identificar a origem do problema o mais rápido possível. Resolver a causa na raiz evita que o dano se agrave e comprometa a estrutura da parede. Em casos mais graves, não hesite em contatar um profissional especializado.

5. Use produtos antimofo

Para áreas naturalmente mais úmidas, como banheiros, áreas de serviço e armários, o uso de produtos específicos pode ser um grande aliado. Desumidificadores, soluções de limpeza com ação fungicida ou até mesmo receitas caseiras com vinagre branco ajudam a controlar a umidade e a eliminar focos de mofo antes que eles se espalhem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.