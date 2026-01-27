Homem que atropelou entregador vai responder por homicídio e mais 2 crimes

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do motociclista e entregador Pedro Henrique Luís Rodrigues, de 29 anos, na avenida JK, em Patos de Minas, Alto Paranaíba.

O crime ocorreu em 13 de janeiro, quando o motociclista foi atingido por um automóvel em uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

O suspeito, um homem de 47 anos, foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos e reconstituição dos fatos. As investigações concluíram que a ação foi intencional. Ele foi preso no dia 14 de janeiro e vai responder por homicídio qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e falsificação de documento particular.

Segundo a Polícia Civil, o veículo utilizado no crime apresentava irregularidades, o que fundamentou os indiciamentos adicionais.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado à Justiça, e o acusado deverá responder a processo no Tribunal do Júri.