Mulher é presa por explorar sexualmente a filha de 12 anos
Além da mãe, o dono de uma chácara, onde aconteciam os encontros, também foi preso
Uma mulher de 36 anos foi presa no último domingo (25/1), em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, por exploração sexual e corrupção de menores. Ela explorava a própria filha, de 12 anos. A menina era obrigada a manter relações sexuais em troca de dinheiro. Um homem, de 57 anos, proprietário de uma chácara, onde aconteciam os encontros, também foi preso. Ele é apontado como cúmplice.
A prisão foi feita pela Polícia Militar, em cumprimento de uma ordem judicial. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar, que recebeu a informação da exploração da adolescente.
A menor era obrigada, segundo a denúncia, a ir à chácara, na zona rural de Indianópolis, onde aconteciam os encontros e ela era abusada sexualmente.
O caso é conduzido pelo delegado Eduardo Trepiche, que ouviu o dono da chácara e a mãe. Eles estão presos. Em caso de condenação, a mãe poderá cumprir 16 anos e o homem pode ter uma pena de 18 anos. A adolescente foi levada para a casa do pai.