Assine
overlay
Início Gerais
ABUSO SEXUAL

Pastor que teria cometido estupro de vulnerável em Brasília é preso em MG

Vítimas do homem tinham entre 6 e 12 anos. Suspeito fugiu da capital federal após menina denunciá-lo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/01/2026 11:59 - atualizado em 23/01/2026 12:00

compartilhe

SIGA
x
Criminoso fugiu de Brasília e se escondia em Pintópolis, no norte de Minas
Criminoso fugiu de Brasília e se escondia em Pintópolis, no norte de Minas crédito: Wikipédia

Num trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e do Distrito Federal, um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (22/1) em Pintópolis, no Norte de Minas Gerais. O preso é investigado por estupro de vulnerável em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O homem era procurado, segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, por abusar sexualmente da enteada entre os anos de 2015 e 2017. No início dos abusos, a criança tinha 6 anos.

Os abusos foram revelados pela vítima, em 2022, quando o suspeito fugiu de Brasília. Descobriu-se, posteriormente, que em outro relacionamento, entre 2022 e 2025, o suspeito cometeu novos abusos, contra outra enteada, que também tinha 6 anos.

A investigação realizada pela polícia brasiliense revelou que o suspeito ainda atuava como pastor em uma igreja e que, além dos crimes cometidos no âmbito familiar, teria abusado de outras três meninas, na faixa de 12 anos, no ambiente religioso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de preso, o suspeito foi autuado, na Delegacia de Pintópolis, e levado para o sistema prisional, onde aguarda a transferência.

Tópicos relacionados:

abusador brasilia estupro-de-vulneravel minas-gerais pintopolis preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay