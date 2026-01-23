Pastor que teria cometido estupro de vulnerável em Brasília é preso em MG
Vítimas do homem tinham entre 6 e 12 anos. Suspeito fugiu da capital federal após menina denunciá-lo
Num trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e do Distrito Federal, um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (22/1) em Pintópolis, no Norte de Minas Gerais. O preso é investigado por estupro de vulnerável em Brasília.
O homem era procurado, segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, por abusar sexualmente da enteada entre os anos de 2015 e 2017. No início dos abusos, a criança tinha 6 anos.
Os abusos foram revelados pela vítima, em 2022, quando o suspeito fugiu de Brasília. Descobriu-se, posteriormente, que em outro relacionamento, entre 2022 e 2025, o suspeito cometeu novos abusos, contra outra enteada, que também tinha 6 anos.
A investigação realizada pela polícia brasiliense revelou que o suspeito ainda atuava como pastor em uma igreja e que, além dos crimes cometidos no âmbito familiar, teria abusado de outras três meninas, na faixa de 12 anos, no ambiente religioso.
Depois de preso, o suspeito foi autuado, na Delegacia de Pintópolis, e levado para o sistema prisional, onde aguarda a transferência.