Polícia de Montes Claros investiga crimes sexuais
Um homem foi preso e três mandados de de busca e apreensão foram cumpridos. Grupo investigado praticaria o chamado golpe da garota de programa
A Polícia Civil de Montes Claros (MG), no Norte de Minas Gerais, deflagrou, nesta sexta-feira (16/1), a operação Tentáculos, que tem como foco a repressão a um grupo criminoso ligado à venda de conteúdos adultos pela internet e redes sociais, e à prática do chamado “golpe da garota de programa”. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra um homem de 20 anos.
Na operação, foram apreendidos computadores, celulares, cartões de crédito e armas do tipo airsoft, que foram encaminhados para exame pericial.
A investigação é feita pela 4ª Delegacia de Montes Claros e indica que, além dos golpes, os investigados aliciam adolescentes e menores de idade tanto para a execução das fraudes quanto para o uso indevido de contas bancárias de terceiros, com a finalidade de ocultar, dissimular e pulverizar os valores obtidos, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro.
A delegada Marina Pacheco explica que o esquema tinha estrutura organizada e uso sistemático de contas em nome de terceiros para movimentar os recursos ilícitos.
A policial informa, ainda, que as investigações terão sequência, pois o objetivo é identificar outros envolvidos no esquema. “Pretendemos descobrir, integralmente, o modo de agir do grupo”.
Depois de prestar depoimento, o homem preso foi levado para o sistema prisional.