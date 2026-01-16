Polícia de Montes Claros investiga crimes sexuais

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Montes Claros (MG), no Norte de Minas Gerais, deflagrou, nesta sexta-feira (16/1), a operação Tentáculos, que tem como foco a repressão a um grupo criminoso ligado à venda de conteúdos adultos pela internet e redes sociais, e à prática do chamado “golpe da garota de programa”. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra um homem de 20 anos.

Na operação, foram apreendidos computadores, celulares, cartões de crédito e armas do tipo airsoft, que foram encaminhados para exame pericial.

A investigação é feita pela 4ª Delegacia de Montes Claros e indica que, além dos golpes, os investigados aliciam adolescentes e menores de idade tanto para a execução das fraudes quanto para o uso indevido de contas bancárias de terceiros, com a finalidade de ocultar, dissimular e pulverizar os valores obtidos, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro.

A delegada Marina Pacheco explica que o esquema tinha estrutura organizada e uso sistemático de contas em nome de terceiros para movimentar os recursos ilícitos.

A policial informa, ainda, que as investigações terão sequência, pois o objetivo é identificar outros envolvidos no esquema. “Pretendemos descobrir, integralmente, o modo de agir do grupo”.

Depois de prestar depoimento, o homem preso foi levado para o sistema prisional.