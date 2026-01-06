Polícia investiga mulher por propagação de conteúdo íntimo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Cambuquira (MG), no Sul do estado, cumpriu, nessa segunda-feira (5/1), mandado de busca e apreensão contra uma mulher suspeita de usar equipamentos eletrônicos para a propagação de conteúdo íntimo não autorizado em redes sociais. Um notebook foi apreendido na residência da investigada.

O computador apreendido, segundo a Polícia Civil, foi utilizado para criar a conta falsa e para o envio do vídeo às plataformas digitais.

A polícia teria recebido, há alguns dias, a denúncia de que que um vídeo contendo cenas de sexo de um casal estava sendo compartilhado em redes sociais sem autorização.

A principal suspeita, segundo os investigadores, seria uma funcionária de uma empresa na cidade e prima de uma das vítimas, que teria criado um perfil falso em uma rede social com o objetivo de divulgar o material, violando a privacidade e a honra dos envolvidos.

O computador apreendido foi encaminhado para a perícia técnica, para extração e análise dos dados e pode confirmar a origem dos acessos e a autoria da divulgação, sendo assim, a principal prova do crime.

O crime, previsto no artigo 218, parágrafo C, do Código Penal Brasileiro (CPB), trata da divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento, além de possíveis crimes contra a honra.

“O ambiente digital não é terra sem lei. Identificar e apreender os instrumentos utilizados para violar a intimidade alheia é essencial para assegurar a responsabilização criminal”, diz o Cristiano Silva de Almeida, que comandou a operação.